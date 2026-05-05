Дроны ударили по Киришам, ракеты – по "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах

Несколько российских регионов, находящихся в сотнях километров от Украины, подверглись в ночь на 5 мая воздушным ударам.

Массированному удару подверглись Чебоксары - столица Республики Чувашия. Украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ пишут, что в Чебоксарах ночью и утром было атаковано АО "ВНИИР-Прогресс", на предприятии произошел пожар. По данным Dnipro Osint, удары нанесены крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Как сообщает "Сердитая Чувашия", огонь охватил фасад административного здания, повреждена инфраструктура, в том числе троллейбусная контактная сеть. Кроме того, по данным телеграм-каналов, во время ночной атаки на Чебоксары были повреждены здания колледжа и "МТВ-центра".

Глава Чувашии Олег Николаев заявил об одном пострадавшем, минздрав региона впоследствии сообщил о трёх раненых.

"ВНИИР-Прогресс" входит в объединение "АБС Электро" и выпускает радиоэлектронную продукцию, в том числе для российской армии: антенны "Комета", защищающие дроны "Герань" от средств радиоэлектронной борьбы, а также приемники спутникового сигнала для ракет "Калибр" и "Искандер". В Генштабе ВСУ ранее отмечали, что предприятие производит компоненты для спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo.

ВСУ уже атаковали завод в июне, июле, ноябре и декабре 2025 года, а также в феврале 2026 года. После первой атаки завод временно приостанавливал работу.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на территории промзоны в Киришах после атаки беспилотников в ночь на пятое мая произошел пожар.

Позднее он уточнил, что пожар в промзоне локализован и работы по его тушению завершаются. Основной целью украинской армии, по его словам, был "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) – нефтеперерабатывающий завод "Сургутнефтегаза".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военные атаковали дронами село Демьянки Стародубского муниципального округа, ранены мужчина и женщина, они доставлены в больницу.



Минобороны России отчиталось о 289 сбитых украинских беспилотниках над территориями более 10 регионов, в том числе Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, московского региона, Татарстана, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваторией Азовского моря.

Ракетная опасность также впервые была объявлена в Ханты-Мансийском автономном округе, который находится почти в 2000 км от Украины.

Украинские военные пока удары не комментировали. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности со следующей ночи - с 5 на 6 мая - объявить "режим тишины".