Дроны в четвертый раз за две недели атаковали Туапсе

В Туапсе после атаки беспилотников произошло возгорание на территории морского терминала. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. По его данным, никто не пострадал.

К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России, говорится в сообщении.

Губернатор Вениамин Кондратьев утром 30 апреля сообщал, что на НПЗ в Туапсе потушили пожар. "Это была тяжелейшая работа. Понимаю, сколько сил и труда потребовалось, чтобы ликвидировать такой масштабный пожар – зачастую с риском для жизни", – написал он.

Это четвёртая с середины апреля атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе. После атаки дронов на НПЗ в Туапсе 16 и 20 апреля 2026 года продукты горения попали в атмосферу, а из-за повышения уровня воды в реке вылившиеся туда нефтепродукты перелились через защитные барьеры и попали в акваторию Черного моря.

В ночь на 28 апреля дроны снова атаковали этот нефтеперерабатывающий завод. На территории Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС регионального уровня.

Минобороны России отчиталось, что в ночь на 1 мая силы ПВО сбили 141 украинский беспилотник над территориями России, аннексированного Крыма и над акваториями Чёрного и Азовского морей.