Глава МЧС прибыл в Туапсе, где продолжают тушить пожар на НПЗ

В Туапсе продолжают тушить пожар после атаки беспилотников на НПЗ "Роснефти" в ночь на 28 апреля – в регион прибыл министр МЧС Александр Куренков.

На пресс-конференции в оперштабе Краснодарского края он заявил о недостаточности мер, принятых для ликвидации последствий разлива нефти.

"Все меры, которые непосредственно происходят на территории базы, этих мер, ну, на данный момент времени, возможно, еще недостаточно", – передает слова Куренкова "Интерфакс".

В пересказе того же совещания в телеграм-канале оперштаба этих слов нет – вместо этого в приведенной цитате Куренков говорит прямо противоположное: "cил и средств достаточно".

Совещание с министром прошло 28 апреля, к утру региональные власти отчитались о локализации возгорания. После оценки министра МЧС группировку на месте увеличили вдвое: со 160 до 312 спасателей. Несмотря на масштабы катастрофы и токсичный дым, распространяющийся на соседние районы, режим чрезвычайной ситуации регионального уровня действует лишь в Туапсинском муниципальном округе.

В оперштабе заявляют, что горящие потоки нефти больше не текут по улицам Туапсе.

Для того, чтобы сдержать выбросы в море, в район перебросят пять километров боновых заграждений, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Сейчас девять рядов речных бонов, по официальной информации, выставлены на реке Туапсе, проходящей непосредственно у поврежденного НПЗ.

Водолазы из МЧС и "Кубань-Спас" начинают обследование дна моря. На берегу сбором загрязненного грунта и водомазутной смеси занимаются 300 человек – сколько среди них волонтеров, в оперштабе не уточняют.