Друг Зеленского Миндич подал иск против президента Украины

Украинский бизнесмен и совладелец "Студии 95" Тимур Миндич подал иск против президента Украины Владимира Зеленского в Кассационный административный суд Верховного суда Украины.

Миндич оспаривает указ Зеленского от 13 ноября 2025 года, которым в отношении него были введены санкции. Ответчиками по делу также указаны Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и министерство экономики.

Тимур Миндич, в прошлом друг Владимира Зеленского по медиа-бизнесу, считается одним из ключевых подозреваемых по делу о коррупции в "Энергоатоме". По версии следствия, участники схемы требовали у поставщиков и подрядчиков компании 10–15% откатов от стоимости контрактов, угрожая в противном случае заблокировать платежи или лишить их статуса поставщика.

В ноябре 2025 года Миндич покинул Украину за несколько часов до проведения обысков по делу о коррупции. По последним данным, бизнесмен проживает в Израиле. В конце марта украинские власти запросили его экстрадицию, но Израиль крайне редко выдаёт своих граждан.

