"Другие борются со злом". Книга голосов россиян в изгнании

В Чехии опубликована книга "Россия глазами россиян в изгнании. Лучшее из вещания Радио Свобода". В издание включены переводы бесед, опубликованных на нашем сайте и прозвучавших в эфире, – это палитра взглядов и оценки нынешней ситуации, сложившейся накануне и после войны в Украине, политологов, культурологов, писателей и поэтов, общественных деятелей и историков, оказавшихся за границей по разным причинам.

Одни, как Михаил Ходорковский, уехали вследствие начатого Кремлем беспрецедентного преследования, другие, как писательница Людмила Улицкая или поэт Дмитрий Быков, покинули Россию после того, как Москва начала агрессию в отношении соседнего государства – Украины. Переводы этих интервью на чешский язык собраны в книгу по случаю 70-летнего юбилея Радио Свобода.

– То, что меня при выборе материалов для книги мотивировало больше всего, тот ключ, который помогал выбирать из огромного количества текстов, – это человеческая история, – рассказывает составитель книги, чешская русистка Ивана Рычлова. – Эта история не обязательно лежит на поверхности, но она заметна. Интервью наполнены эмоциями, и они не только связаны с тем, как россияне в изгнании видят свою родину, но и с тем, какие метаморфозы претерпевает их жизнь. Это дает понимание того, что эти люди переживают из-за нынешней страшной ситуации. Как литературовед, после того как началась война, я думала о том, что все ценности, которые в моем представлении связаны с классической русской литературой, растоптаны. И я решила, что отныне буду стараться сделать так, чтобы обращать внимание на другую сторону русской культуры, которая существует параллельно официальной, и, по сути, делать то, что я делала в прошлом. Ведь русская культура никогда не была монолитной. Всегда существовала официальная, неофициальная, в изгнании. Поэтому место, где можно продолжать вести диалог с Россией, существует вне России. И в сборнике представлены голоса изгнанников: это и писательница Людмила Улицкая, и Дмитрий Быков, не только поэт и писатель, но и оппозиционер, который был отравлен тем же веществом, что и Алексей Навальный. Иными словами, это люди, которые открыты к диалогу. Правда, как говорит Быков, необходимо дать немного времени русской культуре, чтобы она снова обрела способность говорить, потому что сейчас у нее нет для этого достаточных сил.

– Все, кто представлен в сборнике под вашей редакцией, – это люди, уехавшие за рубеж. Почему для вас было важно, что это изгнанники, эмигранты?

Не все русские за Путина, существует другая Россия вне России

– У меня было несколько уровней мотивации. Во-первых, я хотела познакомить чешских читателей не только с именами, которые им хорошо известны, но также с теми, кто не так хорошо знаком чешской публике. Таким человеком для меня, например, является очень интересный поэт Илья Кукулин, литературовед, критик, живущий в Америке. Я также хотела, чтобы список имен был достаточно пёстрым. Поскольку Михаил Ходорковский – очень известный оппозиционер, само собой разумеется, я выбрала и его интервью для книги. Его взгляды на дальнейшее будущее России, думаю, для чешского читателя не так привычны, как можно прочитать, например, в местной прессе. У Ходорковского есть книга "Как убить дракона", где он излагает свои взгляды на развитие, считая, что демократический путь России возможен посредством парламентской республики или просто при таком устройстве, где будет не один властитель, не один государь, а несколько парламентов.

Наш сборник продолжает серию публикаций о России. Предыдущий рассматривал Россию глазами западных историков, специалистов. Идея этого сборника была в том, чтобы читатель посмотрел на Россию глазами тех, кто уехал, но при этом знает страну изнутри, как человек, который там родился, связан со страной. Восприятие этих людей, как мне показалось, будет отличаться от западных теоретиков или историков, которые смотрят на Россию со стороны.

Важно было и то, что все герои книги против войны, потому что одной из целей проекта является показать, что не все русские за Путина, что существует другая Россия вне России, и именно эти люди помогают нам понять, что не все россияне поддерживают политику Путина. Можно сказать, что в Чехии россиян не разделяют, а воспринимают как одно целое, поскольку у нас есть негативный опыт после 1968 года. Я же хотела показать, что есть другие россияне, которые борются со злом. Когда Путин вторгся в Украину, я вспомнила пьесу Григория Горина "Забыть Герострата!". Её главная мысль заключается в том, что безнаказанное зло начинает разрастаться. С конца 1980-х годов я читаю книги, в которых рассматривается общественное зло с учетом влияния как на творческих, так и на обычных людей. Мне кажется, что весь мир преуменьшал значение общественного зла и вообще зла как такового. В финале пьесы Горина в игру вступает deus ex machina, потому что в реальности нет такой силы, которая бы зло остановила. Я наблюдаю последние два года происходящее… и не знаю, откуда появится deus ex machina, но она необходима, потому что мне кажется, что санкции не помогают, а зло продолжает расползаться, – говорит русистка Ивана Рычлова.

Издание на чешском языке сборника "Россия глазами россиян в изгнании“ поддержал бывший министр обороны Чехии и многолетний друг Вацлава Гавела, диссидент Александр Вондра. Он рассказывает, почему считает важным, чтобы голос россиян, не поддерживающих агрессию Кремля в отношении Украины, был услышан:

– Мы в Европейском парламенте как фракция располагаем средствами на культурные и образовательные проекты. В нашей национальной делегации руководствуются идеалистическими представлениями, что эти деньги должны быть потрачены не на рекламу, а на конкретные проекты – в данном случае на издательскую деятельность, которая имеет ценность. Так возникла эта книга. Хотя проект начался с еще одного сборника, в нем центральноевропейские авторы, и чешские, и польские, и других стран, и я, написавший для него эссе, стремились описать имперскую природу России. Мы тогда сделали англоязычную версию, я эту книга раздавал на встречах и получил много позитивных откликов. Поэтому мы решили продолжить этот проект и обратить внимание на взгляд на Россию россиян. Сейчас, нам кажется, для этого самое подходящее время, потому что это воспоминание о грустной двухлетней годовщине начала агрессии России против Украины, а также напоминание о российских президентских выборах, результат которых, как мы знаем, предопределен. Поэтому возникает вопрос: где искать альтернативные мнения россиян о России?

Накануне российских президентских выборов были два игрока, олицетворяющие альтернативное мнение. Один из них – Алексей Навальный, которым я искренне восхищаюсь, потому что он вернулся в Россию, зная, что рискует. Закончилось это так, как можно было ожидать: его убили. Это был поступок героя, и надеюсь, что однажды он сыграет свою роль. Но на выборы, которые состоятся в конце недели, это влияния не имеет. Попытка была и у Бориса Надеждина – и она закончилась так, как можно было ожидать: его не допустили к выборам, хотя он, согласно российскому законодательству, собрал необходимое количество подписей. По этой причине мы пришли к выводу, что настало время посмотреть на происходящее глазами россиян в эмиграции. Мне не хотелось бы, чтобы мы всех россиян свалили в одну имперскую кучу. Россия – огромное государство, оно таким было, есть и будет. Поэтому нам нужно вести с россиянами диалог. К тому же когда-то давно я имел честь содействовать переезду из Мюнхена в Прагу редакции Радио Свобода. Это было время, когда нередко говорили: "Это бессмысленно, это меланхолия времен холодной войны…" Но в итоге обнаружилось, что это никакая не меланхолия, а история повторяется и имперский русский аппетит не имеет границ.

– Сейчас, когда продолжается война в Украине и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?

– Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять "о них без них" (это перифраз чешского выражения "о нас без нас", которое отсылает к Мюнхенскому соглашению 1938 года. – Прим. РС). Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. К кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественнее стремление, тем более что цензурированные тексты мы не публикуем.

– Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз, вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. Затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, c вашей точки зрения, менялась Россия и видели ли вы еще до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?

Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком

– В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году, в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например Сергей Караганов и ему подобные. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намёков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится или не успокоится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровне. Потому что это международно признанное государство, а что мы видим – это агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Таким образом, конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.

– Вам кажется, что в этом могут помочь и россияне, которые оказались в изгнании?

– Россия здесь была, есть и будет. Это не государство на другом конце мира, оно здесь, в Европе. Поэтому мне кажется, что необходимо вести с Россией диалог. То, что мы отвергли путинскую агрессию, не означает, что мы не готовы рассматривать россиян как партнеров. Булгаков, Достоевский, Толстой – это великаны, которые влияли на всех нас, и их мы читать не перестанем. Мы не бойкотируем и не вводим против этого санкции. Так же мы с радостью будем разговаривать с российскими демократами и людьми, которые уважают определенные правила и желают России лучшего будущего, чем нынешняя реальность, – говорит Александр Вондра.