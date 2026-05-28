Владимир Путин считает, что отношения России и Казахстана "вышли на уровень стратегического партнёрства". Астана и Москва расширяют сотрудничество в нефтяной сфере. Товарооборот между странами совсем скоро преодолеет отметку в 30 млрд долларов.

Путин на встрече с Токаевым особо отметил, что в Казахстане широко используется русский язык. Токаев в свою очередь подчеркнул, что Россия и Казахстан - это "друзья и братья".

Владимир Путин прилетел в Астану с государственным визитом. Примечательно, что для Путина это уже второй госвизит в Казахстан, что не соответствует дипломатическому протоколу. "Агентство" обратило внимание на то, что при передвижениях президента России по Астане его кортеж сопровождают броневик с позицией для пулеметчика, вертолет и машина, которая может быть оснащена системами РЭБ. Путин опасается за безопасность даже в гостях у друга.

Возможно, второй госвизит Путина в Казахстан вызван опасениями сближения Казахстана с США. The New York Times отмечает, что лидеры бывших советских республик Центральной Азии ограничивают свою зависимость от Москвы и Пекина и налаживают связи с Вашингтоном. А Bloomberg считает, что Дональд Трамп не зря принимает у себя на саммите лидеров Центральной Азии - гонка за ресурсы усиливается.

Отношения России и Казахстана, а также симптомы отдаления Астаны от Москвы, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологами Наталией Шавшуковой и Димашем Альжановым.