Кооператив "22 карата". Как Сергей Чемезов с товарищами обустроился в Дубае

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов регулярно отдыхает в Дубае. Там госменеджер и несколько его ближайших соратников обзавелись роскошными виллами на берегу искусственного острова. У российских чиновников есть давняя традиция — селиться вместе. Хрестоматийным примером считается кооператив "Озеро", который в 1996 организовал Владимир Путин с приятелями. В России подобных "клановых" поселков сотни, если не тысячи. Но есть человек, который вывел эту традицию на новый уровень — глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Сослуживец Путина по КГБ предпочитает селиться в окружении старых товарищей не только в России, но и за рубежом. Об одном таком поселке на берегу испанской Коста-Брава стало известно в 2019. Как оказалось, это не единственный "дачный кооператив", который российский оружейный госменеджер организовал за границей. Мы обнаружили резиденции Чемезова и его соратников в Дубае. Попутчики В ноябре 2023 геополитическая карта мира напоминала минное поле. Россия воевала против Украины, Азербайджан провел операцию в Нагорном Карабахе, разгорался конфликт на Ближнем Востоке. То, что несло миллионам людей страдания и разрушения, сулило оружейной госкорпорации под руководством Чемезова хороший урожай. Пополнить портфель заказов "Ростех" планировал на авиасалоне Dubai Airshow 2023 – одной из крупнейших мировых аэрокосмических выставок. Чемезов и его давние товарищи по "Ростеху" – гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и глава "Вертолетов России" Николай Колесов – вылетели в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) еще 10 ноября – за три дня до официального открытия Dubai Airshow. Впрочем, коллегам было где скоротать время. У всех троих госменеджеров есть в Дубае виллы, рассказали "Системе" два собеседника, знакомые с окружением Чемезова. По их словам, речь о коттеджном поселке "22 карата" в одном из самых дорогих районов Дубая – на искусственном насыпном острове Пальма Джумейра.

"22 карата" – это закрытый комплекс, в состав которого входят собственный 200-метровый пляж, апарт-отель и двадцать две "ультрароскошные" виллы в стиле итальянских палаццо. В каждой вилле минимум семь спален, хаммам и винный погреб с климат-контролем. Снаружи все резиденции укомплектованы собственным ландшафтным садом с бассейном и опоясаны живой изгородью, в которую встроены звукопоглощающие панели. Кто построил дубайский поселок для Чемезова Застройщиком "22 каратов" выступила российская строительная компания Forum Group со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Одним из проектов Forum Group была ледовая арена в Екатеринбурге, которую фирма разработала по заказу холдинга УГМК. Его акционером является миллиардер Андрей Бокарев, который дружит с Чемезовым и, как и он, предположительно владеет недвижимостью в "22 каратах". Forum Group основал бизнесмен Олег Черепанов, который известен в Екатеринбурге под кличкой "Череп". Компроматные ресурсы приписывали Черепанову участие в группировке "Уралмаш", которая в 1990-е считалась "мощнейшим преступным сообществом" Екатеринбурга. Юристы Черепанова отрицали его связь с криминалом и добились в российском суде частичной блокировки соответствующей информации в Интернете. С 2014 года Черепанов живет в Дубае, где руководит компанией Forum Group Dubai. От управления российским Forum Group бизнесмен отошел в 2021. Сейчас компания на 80% принадлежит 77-летней Тамаре Черепановой. Комплекс "22 карата" сдали в декабре 2018. К этому моменту многие виллы уже были распроданы. Резиденции стоили от десяти до 25,5 миллионов долларов и были представлены в трех категориях: "Изумруд", "Рубин" или "Сапфир". Наиболее дорогими были "сапфировые" виллы – с самыми большими участками, собственным выходом на пляж и бонусом в виде ванны стоимостью $1 млн – из цельного 10-тонного горного хрусталя или кварца (розового либо зеленого). В 2020 резиденции категории "Сапфир" стоили $25,8 млн и входили в топ-3 самых дорогих вилл Дубая. Сейчас за "сапфировую" виллу просят более 2,4 миллиардов рублей ($30 млн). Именно такие виллы, по словам источников, подобрали себе Чемезов и его товарищи по "Ростеху". Шеф "Русские скупают все днями напролет", – так в 2023 эксперт по недвижимости Дубая описывала ситуацию на рынке. Состоятельные россияне устремились в крупнейший город ОАЭ после полномасштабного вторжения в Украину и последовавших за ним западных санкций. Чемезов, который попал под ограничения еще в 2014, облюбовал Дубай намного раньше, рассказывают "Системе" два источника, знакомые с окружением главы "Ростеха".

С 2015 Чемезов ежегодно бывал в Эмиратах, иногда – по несколько раз в год, свидетельствуют данные утечек о пересечении границы. По словам источника из окружения главы "Ростеха", тот проводит в Дубае чуть ли не каждый свой отпуск. Вначале Чемезов с товарищами арендовали виллы в пятизвездочном курорте One&Only на первой береговой линии Пальма Джумейра, рассказывает собеседник. О собственных виллах российские госуправленцы задумались после того, как по соседству с One&Only начали строить "22 карата". Недвижимость приобрели за несколько лет до сдачи комплекса и отнеслись к обустройству со всей серьезностью, отмечает один из источников: "Вложили много, [рассматривали виллы] как второй дом". По словам собеседника, шеф "Ростеха" с женой лично подбирали интерьер для новой виллы и курировали ремонт: "В течение полутора-двух лет ездили, следили за стройкой". Чемезов пользуется двухэтажным домом с семью спальнями и участком площадью 2170 квадратных метров. Эта вилла располагается на первой береговой линии в самом дальнем и укромном углу комплекса и, согласно мастер-плану, числится под номером шесть.

Формально "шестой" виллой владеет фирма Neve Limited, следует из базы некоммерческой организации C4ADS, которая раскрыла данные о недвижимости в Дубае за 2020 и 2022 год. Найти информацию о Neve не удалось, но в карточке виллы указаны контакты ее представителя – имейл и телефон. Как следует из утечек, они принадлежат юристке Наталье Агаповой. Она и ее спутник Антон Агафонов должны хорошо знать Чемезова и его семью. Агапова и Агафонов не раз участвовали в их бизнес-проектах и вероятно отвечали за семейные финансы главы "Ростеха". Как представитель "сапфировой" виллы Агапова связана с Чемезовым С конца 1990-х и как минимум до середины 2000-х Агапова работала с VIP-клиентами инвесткомпании "Тройка Диалог", которая управляла деньгами семьи Чемезова. После того, как "Тройку" купил Сбербанк, капиталы Чемезовых перешли в управление Quinta Capital Partners, где на позиции начальника отдела специальных проектов работал спутник Агаповой Антон Агафонов. Агапова и Агафонов помогали семье Чемезова и в бизнесе. В 2004 Агапова выступила соучредителем фирмы "Интербизнесгрупп", которая через год досталась сыну Чемезова Станиславу. В 2018 Агапова выступила партнером фирмы "Р.Д.С.", которой ранее владела жена Чемезова Екатерина Игнатова. В 2022 Агапова стала партнером уже самой Игнатовой в фирме "Ника Девелопмент". Агафонов тоже участвовал в проектах Игнатовой – в 2015-2019 годах возглавлял две ее компании ("Лаборатория умного вождения" и "Системные решения"). Кроме того, Агафонов был гендиректором ООО "Технология групп", которое через кипрскую фирму принадлежало гражданке Испании Марии Баер Пахомовой. Последняя, в свою очередь, связана с "Ростехом" и курировала сделку по продаже семье Чемезова виллы в Испании. Агапова отказалась обсуждать недвижимость в "22 каратах" и предложила журналисту самостоятельно искать информацию. Впрочем, юристка пообещала "подумать", если получит "паспортные данные, а лучше скан паспорта" журналиста. Принять в качестве альтернативы пресс-карту Агапова отказалась. В "Ростехе" не ответили на запросы. Соседи Посиделки Чемезова с товарищами обычно проходят по одной схеме, рассказывает человек из их окружения: вино, виски, сигары и караоке. Этот сценарий знаком многим российским отпускникам, за исключением того, что на подпевке у топов "Ростеха" нередко выступают сами звездные исполнители. Среди них, по словам источника, Олег Газманов, Леонид Агутин, Григорий Лепс. Сами музыканты проигнорировали вопросы на эту тему. На дружеских встречах Чемезов любит петь "Наколочку" Михаила Шуфутинского, а абсолютный фаворит для хорового пения – "Офицеры" Газманова, рассказывает собеседник: "Все орут наизусть каждое слово". В Дубае Чемезов как правило отдыхает в компании своих ближайших соседей по "22 каратам" – Александра Михеева и Николая Колесова. Троица из "Ростеха" ежегодно оказывается в Эмиратах в одно время как минимум с 2017 года, следует из утечек о пересечении границы.

Виллы товарищей расположены в одну линию одна за другой. Вилла шефа "Ростеха" – самая крайняя и наиболее удаленная от центра комплекса. Посередине – двухэтажная резиденция Колесова площадью 1757 квадратных метров. Эта вилла числится под номером пять и формально записана на зарегистрированную в ОАЭ фирму Veles Electronics. Связь этой компании с главой "Вертолетов России" в начале июня установила команда Алексея Навального. В "Вертолетах России" не ответили на запрос "Системы". Наименее скрытным оказался главный экспортер российского оружия Михеев. Его вилла под номером четыре и общей площадью 1788 квадратных метров граничит с большим общим бассейном и, как следует из данных C4ADS и Земельного департамента Дубая, оформлена на сына Михеева Алексея. Михеев-младший отказался от комментариев, в "Рособоронэкспорте" не ответили на запрос. Михеев-старший нередко записывает активы на родственников. Например, один из особняков на Рублевском шоссе в Подмосковье глава "Рособоронэкспорта" оформил на свою внучку (дочь Михеева-младшего). Буквально через дорогу расположены имения семьи Чемезова и его друга детства Виталия Мащицкого. Михеев и Чемезов соседствуют и в подмосковном поселке Акулинино, где живут и другие "ростеховские" кадры. Между тем, в "22 каратах" можно встретить не только топов "Ростеха". Несколько тамошних вилл принадлежат давним знакомым Чемезова из списка Forbes или их окружению. Причем недвижимость, связанная с миллиардерами, оказалась более скромной, чем у управленцев из российской госкорпорации. Андрей Бокарев: оружие, виллы и спутница Категория виллы: "Рубин" Расположение: вторая линия Общая площадь: 1820 кв м Другие характеристики: 3 этажа, 7 спален Андрей Бокарев занимает 42-ю строчку российского Forbes с состоянием $3,2 млрд. После начала полномасштабной агрессии России против Украины попал под санкции США, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. Миллиардер вел оружейный бизнес с "Ростехом" и хорошо знаком с самим Чемезовым. Глава "Ростеха" не только поздравлял Бокарева с юбилеем, но и лично посещал его день рождения, а супруга Чемезова пользовалась бизнес-джетом миллиардера. Два источника "Системы" говорят, что у Бокарева есть недвижимость в "22 каратах". За тезкой миллиардера числилась 660-метровая квартира с пятью спальнями в местном апарт-отеле, но сейчас ей владеет некая Екатерина Макарова. Впрочем, у Бокарева остается связь с "22 каратами". За последние пять лет миллиардер более 20 раз летал в ОАЭ в компании 29-летней Дианы Маджитовой. Они также неоднократно совершали совместные поездки в Европу и экзотические страны вроде Кабо Верде и Коста-Рики. У Бокарева и Маджитовой есть и другие пересечения. Например, пропуск девушки на ЧМ-2018 оформляла помощница Бокарева. На тезку Маджитовой были записаны две виллы класса "Рубин", следует из базы C4ADS. Впоследствии одна из резиденций перешла семье миллиардера Алишера Усманова, еще одного давнего знакомого Чемезова. Бокарев и Маджитова не отреагировали на попытки связаться с ними. Cемья Алишера Усманова Категория виллы: "Рубин" Расположение: вторая линия Общая площадь: 1448 кв м Другие характеристики: 4 этажа, 7 спален Усманов занимает 9-ю строчку в российском Forbes с состоянием $16,7 млрд. После полномасштабного вторжения в Украину попал под санкции США, ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Швейцарии и Украины. Усманов, как и Бокарев, входит в круг давних знакомых Чемезова, рассказывает человек, близкий к окружению главы "Ростеха". Чемезов называл Усманова талантливым предпринимателем, а "Ростех" неоднократно участвовал в проектах миллиардера. Усманов, в свою очередь, приглашал Чемезова на высокооплачиваемые должности и, по сведениям The Wall Street Journal, использовал ту же сеть офшоров, что и семья главы "Ростеха". У Усманова также прослеживается связь с "22 каратами" через родственников. Племянница миллиардера Гульноз Кочарова и ее муж выступают бенефициарами сразу двух вилл категории "Рубин", следует из данных Земельного департамента Дубая. Причем один из объектов достался Кочаровым от предполагаемой спутницы Бокарева. Оба Кочаровых были задействованы в бизнесе Усманова и подпали под санкции США за связь со структурами миллиардера Представители и адвокаты Усманова не ответили на запросы. Гульноз Кочарова бросила трубку, услышав, что ей звонит журналист. На вопросы, отправленные через мессенджер, ни она, ни ее супруг не ответили. Игорь Макаров: давний знакомый Чемезова Категория виллы: "Изумруд" Расположение: третья линия Общая площадь: 2188 кв м Другие характеристики: 2 этажа, 7 спален Макаров, состояние которого оценивается в $2,1 млрд, давно знает Чемезова, рассказывает человек из окружения последнего. Бизнесмен и госменеджер познакомились в конце 1990-х и "сразу подружились". Затем сын Чемезова устроился работать к Макарову, а среди акционеров его газового бизнеса появилась жена главы "Ростеха". Впоследствии супруга Чемезова постепенно продала акции компании Макарова, что могло пополнить семейный бюджет главы "Ростеха" на $130 млн. У Макарова были и другие пересечения с Чемезовым. В 2007-2010 годах бизнесмен был заместителем главы "Ростеха" в попечительском совете Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), затем шесть лет возглавлял организацию и до сих пор числится ее почетным президентом. Все это время Чемезов бессменно занимает пост председателя попечительского совета ФВСР. После того, как Макаров в 2016 году покинул пост президента ФВСР, его контакты с Чемезовым прекратились, сообщил представитель бизнесмена: "В течение почти десяти лет господин Макаров не общался с господином Чемезовым – ни в Дубае, ни где-либо еще – и не располагает информацией о его местонахождении или деятельности". Недвижимость в "22 каратах" Макаров купил в 2021-м в инвестиционных целях, периодически резиденцией пользуется сын бизнесмена, отметил представитель Макарова. В 2022 Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против Макарова. После этого миллиардер с паспортом Кипра отказался от российского гражданства. В итоге Великобритания и Австралия сняли ограничения с Макарова. Партнеры Главный вопрос, который возникает к дубайским дачникам из "Ростеха": на какие средства они приобрели свои роскошные виллы. Из троих госуправленцев наиболее темная ситуация с Михеевым – он ни разу не раскрывал свои доходы. При этом Михеев с 2001 года работает исключительно в госкомпаниях, а недвижимость его семьи в Москве и Подмосковье оценивали в 3,9 млрд рублей. Вместе с яхтой и виллой в Дубае активы, связанные с главой "Рособоронэкспорта", можно оценить в $87 млн. Шеф Михеева Чемезов наоборот регулярно декларировал семейные доходы. И почти с такой же частотой попадал в рейтинги богатейших госслужащих. Впрочем, главным источником благосостояния семьи главы "Ростеха" является его жена. Супруга Чемезова зарабатывает на контрактах со структурами "Ростеха" и сделках с партнерами госкорпорации. По официальным данным, с 2009 по 2021 год (позже декларации Чемезова не публиковались) семья Чемезова заработала 16,8 млрд рублей ($306 млн). Впрочем, эта сумма все равно меньше стоимости активов, которые расследователи нашли у Чемезовых в офшорах.