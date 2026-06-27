"Дух Анкориджа", которого не было? Спор США и России о войне в Украине

В то время как Москва всё чаще ссылается на "дух Анкориджа", утверждая, что рамки договоренностей о прекращении войны в Украине уже существуют, госсекретарь США Марко Рубио категорически опровергает эти заявления. Развернулась ожесточённая дипломатическая битва по поводу того, чтó на самом деле произошло во время прошлогоднего саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, от которого зависело так много.

Выступая перед журналистами во время визита в Бахрейн, Рубио прямо опроверг скоординированную волну заявлений высокопоставленных российских чиновников о том, что на саммите в Анкоридже, штат Аляска, в августе 2025 года была достигнута неформальная договоренность по Украине.

"На Аляске не было никакого соглашения. На Аляске было выдвинуто предложение, но соглашения там не было", – заявил Марко Рубио корреспонденту Радио Свобода 25 июня. И прямо добавил: "Если бы соглашение существовало, война уже закончилась бы".

На Аляске было выдвинуто предложение, но соглашения там не было

Этот спор затрагивает самую суть нынешней позиции Москвы на переговорах. На протяжении нескольких дней Кремль пытался представить личную встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина как дипломатический переломный момент.

Резкое опровержение Рубио является самым категоричным на данный момент со стороны США – и имеет особый вес, поскольку госсекретарь лично присутствовал в зале на встрече с российской делегацией.

"Неуклюжие" определения и неписаное "соглашение"

Рассказ Рубио подтверждает, что на Аляске действительно обсуждались существенные условия мира. Но госсекретарь подчеркнул, что они так и не вылились в двустороннее соглашение.

Когда его спросили о характере тех переговоров, Рубио указал на максималистские территориальные притязания Москвы. "Россия хочет, чтобы ей была передана вся Донецкая область, помимо ряда других вопросов, которые они поднимали, но соглашения так и не было", – заявил госсекретарь в интервью Радио Свобода.

Кремль, однако, пришел со своей версией событий. 26 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил Марко Рубио, представив подробную – и кардинально иную – реконструкцию саммита. По словам Лаврова, Путин тщательно изучил ряд американских предложений, которые посланник Трампа Стив Уиткофф привез в Москву за несколько дней до саммита. Лавров утверждал, что на Аляске Путин пункт за пунктом сверял их с Уиткоффом в присутствии Трампа и Рубио, и что Уиткофф их подтвердил.

"Поэтому, когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, но не было соглашения, возникает вопрос о том, что мы на самом деле понимаем под словом "соглашение", – заявил Лавров в письменных ответах СМИ. – Если одна сторона – в данном случае США – вынесла на обсуждение свои предложения по урегулированию…, а другая сторона выразила свое согласие с этими предложениями, то утверждать, что соглашения не было, кажется довольно неэлегантным".

Дипломаты и опытные наблюдатели за ситуацией в России рассматривают риторические уловки Лаврова как классическую стратегию обмана.

Дэниэл Фрид, бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии, работавший в семи администрациях США, отметил, что Москва пытается создать дипломатическое преимущество из ничего. "Кремль стремится извлечь дипломатическую выгоду в момент военных успехов Украины, заявляя о достижении соглашения, которого, по всей видимости, не было", – сказал Фрид в интервью Радио Свобода, похвалив Рубио за то, что тот "отбил этот удар".

Фрид также указал на вопиющие двойные стандарты, которые проявились во внезапном почитании Москвой неписаных соглашений, якобы заключенных на Аляске. "Забавно, что Кремль заявляет о сделке без документа. Но при этом он игнорирует документ – российско-украинский договор, заключённый, когда Путин уже был президентом, – который подтверждает российско-украинские границы 1991 года. Путин сам подписал этот договор".

В погоне за призраками

Корни провала переговоров в Анкоридже, возможно, уходят в "самодеятельную дипломатию", предшествовавшую саммиту.

Глен Ховард, опытный специалист по России, президент Фонда Саратога, высказал предположение, что более ранние индивидуальные встречи в Москве между Уиткоффом и российскими чиновниками, проходившие без стенографистов и переводчиков, предоставленных США, создали у Путина ложное впечатление, что Вашингтон готов применить давление на Киев, чтобы тот отказался от Донбасса.

Они не смогли договориться, и Трамп не собирался предавать Украину

Говард заявил, что, по его мнению, эти ожидания разбились вдребезги на Аляске. "У Трампа был готов обед, но они не смогли договориться, и он не собирался предавать Украину", – сказал Ховард в интервью Радио Свобода. Он приводит эту деталь – резкую перемену в распорядке дня участников встречи – в качестве доказательства того, насколько внезапно сорвался саммит.

По мнению эксперта, встреча на Аляске была значима не тем, о чём якобы было достигнуто соглашение, а тем, о чём его не было. Ховард также утверждает, что позиция Белого дома, по-видимому, с тех пор изменилась: от территориальных уступок со стороны Украины – к прекращению огня с сохранением текущего положения дел на фронте. Если это верно, то это означало бы серьезный стратегический разворот. Радио Свобода обратилось к Стиву Уиткоффу за комментарием, но к моменту публикации ответа не получило.

Вашингтон и Киев сейчас придерживаются единой позиции в отношении перемирия с замораживанием существующей линии соприкосновения. Вопрос о поэтапном выводе украинских войск с занимаемой ими части территории Донбасса, на чем настаивала Россия, с повестки дня снят.

Это ужесточение дипломатической позиции совпадает с заметными изменениями на поле боя. Вооруженная новыми западными средствами, в том числе истребителями F-16, оснащенными современными высокоточными планирующими бомбами, Украина систематически наносит удары по российской оборонной инфраструктуре, нефтеперерабатывающим заводам и жизненно важным логистическим коридорам, таким как автомагистраль Р280, угрожая изолировать аннексированный Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщил западным лидерам, что удары в глубину территории активно меняют баланс сил в ходе войны. Этот факт подкрепляют сообщения об оборонительных мерах со стороны обеспокоенного союзника Москвы – белорусского лидера Александра Лукашенко.

В условиях, когда российская военная логистика испытывает серьезные проблемы, упорство Москвы в отношении несуществующего "духа Анкориджа" выглядит не столько как приглашение к переговорам, сколько как политический спектакль для внутренней аудитории.

Пол Гоббл, бывший специальный советник Госдепартамента и аналитик ЦРУ, считает, что эта риторика призвана оградить Кремль от внутреннего недовольства, вызванного растущим числом жертв и ударами беспилотников по российским городам. "Я думаю, что Путин выстраивает нарратив, в рамках которого сможет заявить, что россияне должны мобилизоваться, поскольку Запад в очередной раз предал Россию, разгромить Украину и быть готовыми к противостоянию с Западом", – сказал Гоббл в интервью Радио Свобода. По его словам, Кремль, вероятно, рассматривает период перед предстоящими промежуточными выборами в США и выборами в Государственную Думу как критически важный момент для действий.

Переписывая историю саммита на Аляске, Москва создает себе возможность полностью переложить вину на Вашингтон в случае окончательного краха дипломатии, полагают аналитики. На театре информационной войны борьба интерпретаций того, что произошло в Анкоридже, уже не сводится к дипломатическим маневрам – речь идет о создании основы для того, что будет дальше.