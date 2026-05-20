Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что не знает, что такое "дух Анкориджа", и никогда о нём не говорил. Так он ответил на вопрос журналиста Первого канала, заданный ему во время визита президента Путина в Пекин.

"Наверное, дух Пекина существует. Я не знаю про дух Анкориджа, я ни разу не употреблял это словосочетание", - сказал помощник Путина.

В Анкоридже в августе 2025 года прошла встреча президентов США и России, главной темой разговора Дональда Трампа и Владимира Путина была война в Украине. О конкретных договорённостях по итогам встречи не сообщалось, однако российские представители начали утверждать, что было достигнуто некое взаимопонимание о параметрах завершения войны. При этом они отказывались говорить о конкретных подробностях, предпочитая намёки. Главный из них - намёк на то, что Украина должна будет вывести свои войска из Донецкой области в обмен на заморозку конфликта на других участках фронта. Трамп недавно заявил, что такой договорённости не было.

Кто говорил про дух Анкориджа

О том, что "духу Анкориджа" нет альтернативы, в октябре прошлого года заявлял замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. О "духе и букве" Анкориджа в контексте того, что их необходимо соблюсти в процессе мирного урегулирования, сказал в ноябре 2025 года глава МИД России Сергей Лавров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также неоднократно говорил о "духе Анкориджа", в частности в феврале 2026 года он отметил, что "дух Анкориджа" - это "целый ряд пониманий", достигнутых на встрече в Анкоридже. 5 марта Сергей Лавров сказал, что "в Анкоридже дух был далеко не самым главным, дух - это атмосфера, она была товарищеская, конструктивная, но дух испаряется". После этого выражение "дух Анкориджа", в основном в провоенных телеграм-каналах, стало мемом, который используют главным образом сторонники жёсткой линии в войне против Украины. Представители властей в последнее время предпочитают говорить о "пониманиях, достигнутых в Анкоридже".

А что говорил Ушаков?

Юрий Ушаков, по-видимому, действительно не говорил о "духе Анкориджа". Он, однако, в январе 2026 года употреблял словосочетание "формула Анкориджа" для описания достигнутых на саммите договорённостей. Содержание этой формулы, впрочем, не раскрыл и он.

Переговоры о завершении войны в Украине при посредничестве США, несколько раундов которых прошли зимой, сейчас не ведутся, хотя ни одна сторона не сообщала о выходе из них. Ушаков сегодня не исключил, что переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вскоре посетят Москву.