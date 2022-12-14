Дума одобрила пожизненный срок за содействие диверсионной деятельности

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение свободы вплоть до пожизненного за содействие диверсионной деятельности (включая склонение к ней), вербовку диверсантов, финансирование диверсий, обучение им, а также создание диверсионных сообществ.

Действующее законодательство предполагает пожизненный срок по статье о диверсии, только если в её результате есть погибшие.

Председатель Думы Вячеслав Володин заявил, что принятие законопроекта - это "принципиально важный шаг, необходимый для защиты страны в условиях проведения специальной военной операции" (то есть войны в Украине). По его словам, с этим утверждением согласились депутаты всех фракций.

Пожизненное лишение свободы может быть назначено, если преступление совершено с использование служебного положения. За участие в диверсионных сообществах будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.

В законе также есть понятие "пропаганда диверсий". Под этим следует понимать "деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица убежденности в необходимости осуществления диверсионной деятельности".

Также предусмотрено, что если человек, который знает о готовящейся диверсии, сообщит о нем в органы власти, то он освобождается от уголовной ответственности.

Поправки в Уголовный кодекс 8 декабря внесли 380 депутатов - подавляющее большинство членов Госдумы.