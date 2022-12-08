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В Госдуме предложили пожизненный срок за содействие диверсиям

В Госдуму внесли законопроекты об уголовном наказании за содействие диверсионной деятельности и административном – за распространение информации об изготовлении взрывчатых веществ. Об этом "Интерфаксу" сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Василий Пискарёв, соавтор законопроекта.

По его словам, с инициативой выступила группа депутатов Госдумы во главе с её председателем Вячеславом Володиным. Авторы законопроекта предлагают ввести ответственность "не только для тех, кто совершает диверсионные акты, но и для тех, кто их организовывает, финансирует, агитирует, обучает" – вплоть до пожизненного срока.

При этом в официальном перечне внесённых документов этого законопроекта нет. Издание "Сота" отмечает, что он появился в базе и "сразу же пропал".

Согласно Уголовному кодексу России, под диверсией понимается в том числе взрыв и поджог сооружений, средств связи, транспорта и транспортной инфраструктуры "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России". Сейчас к пожизненному заключению могут приговорить, если в результате диверсии погиб человек.

  • Проект "Продолжение следует" обнаружил 43 уголовных дела по статье о диверсиях за последние шесть лет, больше половины из них относятся к аннексированному Крыму. В 2022 году рассматривались как минимум десять дел по этой статье, в том числе за подрыв ЛЭП.
  • После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент насчитывается более 50 попыток поджогов.
  • Против задержанных по подозрению в поджогах возбуждают уголовные дела, в том числе по статьям об умышленном повреждении чужого имущества.

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