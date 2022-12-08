В Госдуме предложили пожизненный срок за содействие диверсиям

В Госдуму внесли законопроекты об уголовном наказании за содействие диверсионной деятельности и административном – за распространение информации об изготовлении взрывчатых веществ. Об этом "Интерфаксу" сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Василий Пискарёв, соавтор законопроекта.

По его словам, с инициативой выступила группа депутатов Госдумы во главе с её председателем Вячеславом Володиным. Авторы законопроекта предлагают ввести ответственность "не только для тех, кто совершает диверсионные акты, но и для тех, кто их организовывает, финансирует, агитирует, обучает" – вплоть до пожизненного срока.

При этом в официальном перечне внесённых документов этого законопроекта нет. Издание "Сота" отмечает, что он появился в базе и "сразу же пропал".

Согласно Уголовному кодексу России, под диверсией понимается в том числе взрыв и поджог сооружений, средств связи, транспорта и транспортной инфраструктуры "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России". Сейчас к пожизненному заключению могут приговорить, если в результате диверсии погиб человек.