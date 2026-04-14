Дума поддержала применение армии для защиты арестованных за границей

Госдума России во вторник приняла в первом чтении законопроект, который разрешает использование российской армии для защиты граждан России в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств.

Законопроект внесло в Думу правительство. Он предполагает, что президент России будет иметь право направлять военных для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделённых полномочиями без участия России. Также по решению президента государственные органы смогут принимать необходимые меры для защиты преследуемых за границей граждан.

В чём именно может заключаться использование армии для защиты арестованных за рубежом, в документе не говорится.

Согласно действующему законодательству, для использования вооружённых сил за границей президенту нужно разрешение Совета Федерации. Перед вторжением в Украину в 2022 году он дал такое разрешение.

Ряд случаев задержания и осуждения за рубежом граждан России вызвал большой резонанс - известны случаи ареста по запросу США торговца оружием Виктора Бута или задержание и впоследствии осуждение в Германии Вадима Красикова, застрелившего в Берлине Зелимхана Хангошвили. В последнее время особенное внимание привлекает дело арестованного в Польше по запросу Украины археолога Александра Бутягина.

Пока не сообщается, когда пройдёт второе и третье чтение документа.



