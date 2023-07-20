Дума увеличит в сто раз штрафы за нарушения правил воинского учёта  

В Государственную думу внесён законопроект, резко увеличивающий штрафы за нарушения правил воинского учёта. Для частных лиц максимальная сумма штрафов вырастет в сто раз с 500 до 50 тысяч рублей, для юридических — в 25, с 20 до 400 тысяч.

До 50 тысяч рублей вырастет штраф за неявку гражданина в военкомат по повестке.Также поправками предполагается штраф до 20 тысяч рублей за неуведомление военкомата о переезде в другой регион, получении образования, смены места работы или должности, изменении семейного положения.

По существующему законодательству военнообязанные обязаны сообщать обо всём этом военкоматам в двухнедельный срок, однако это правило мало кто соблюдает.

За уклонение от назначенного для призывных мероприятий медицинского обследования штраф будет составлять до 25 тысяч рублей. Такой же штраф предлагается ввести за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

До 500 тысяч рублей будут штрафоваться юридические лица, не содействующие военкоматам в мобилизации. Компании обязаны будут своевременно оповещать и помогать явке граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. Такой же штраф предусмотрен за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники, если она будет мобилизована (по закону в армию могут мобилизовать не только граждан, но и, например, автотранспорт).

Поправки одобрены думским комитетом по госстроительству ко второму чтению законопроекта, увеличивающего штрафы для уклонистов. Это очередное ужесточение призывного законодательства на фоне войны России с Украиной.