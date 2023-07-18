Депутаты повысили возраст пребывания в запасе российской армии

Госдума приняла 18 июля в третьем, окончательном, чтении законопроект о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов на пять лет.

Согласно документу, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.



Для имеющих воинские звания старших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве увеличен до 65 лет, для младших офицеров — до 60 лет, передаёт РБК.

Издание отмечает, что в июле российский парламент может рассмотреть во втором-третьем чтениях законопроект о поэтапном повышении призывного возраста для срочной службы. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. С предложением повысить возраст призыва выступил в декабре 2022 года глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Президент Владимир Путин инициативу поддержал. Правительство одобрило предложение в конце мая.