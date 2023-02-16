Госдума прекратила действие Устава и конвенций Совета Европы

Госдума в четверг приняла закон о прекращении действия Устава Совета Европы и 20 международных договоров, принятых в рамках этой организации, из которой Россия была исключена в марте прошлого года после российского вторжения в Украину. "Коммерсантъ" сообщает, что депутаты голосовали единогласно.

Законопроект внёс в январе президент России Владимир Путин. Документ признаёт утратившими действие в отношении России с 16 марта прошлого года 21 международный договор, среди них - Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.