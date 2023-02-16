Госдума прекратила действие Устава и конвенций Совета Европы

Госдума в четверг приняла закон о прекращении действия Устава Совета Европы и 20 международных договоров, принятых в рамках этой организации, из которой Россия была исключена в марте прошлого года после российского вторжения в Украину. "Коммерсантъ" сообщает, что депутаты голосовали единогласно.
Законопроект внёс в январе президент России Владимир Путин. Документ признаёт утратившими действие в отношении России с 16 марта прошлого года 21 международный договор, среди них - Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.
- Комитет министров Совета Европы 16 марта 2022 года одобрил резолюцию об исключении России из организации. В тот же день Россия сообщила о своём выходе из Совета Европы, спустя 26 лет участия в этой организации, объединяющей почти все страны Европейского континента. Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ, а также решила не исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года.
- 9 января Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о выходе из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. В связи с этим отмечалось, что в дальнейшем международное сообщество не сможет влиять на методы борьбы с коррупцией в России. В июле прошлого года Москва прекратила участие ещё в ряде соглашений Совета Европы.
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