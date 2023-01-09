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Путин внёс проект о денонсации конвенции о борьбе с коррупцией

Президент Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложение связано с решением Комитета министров Совета Европы прекратить членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). При этом, Россия должна продолжать выполнять обязанности, которые вытекают из соглашения, но лишилась права голоса в ГРЕКО. Москва считает такие условия неприемлемыми.

В декабре российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, одобряющее денонсацию конвенции, в которой перечислены меры, которые государства обязались принимать по борьбе с коррупцией. Они, в частности, предусматривают уголовную ответственность в национальных уголовных кодексах, принятие законодательных мер и "содействие сбору доказательств" по таким делам, а также противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем и злоупотреблению влиянием в корыстных целях.

Конвенции о гражданско-правовой и об уголовной ответственности за коррупцию Совет Европы принял в 1999 году. В 2006 году Россия ратифицировала только второй документ. Возможность присоединиться к первой конвенции обсуждалась в стране с 2011 года, но после 2014-го этот вопрос больше не поднимался.

  • В 2021 году в России выявили рекордный уровень коррупции за восемь лет. По данным Генпрокуратуры, было выявлено более 24 тысяч преступлений в сфере коррупции. Около половины из них пришлось на взятки.

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