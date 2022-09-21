Госдума 21 сентября приняла в первом чтении закон, согласно которому георгиевская ленточка признаётся одним из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Новый статус предусматривает введение уголовного наказания за осквернение ленты. Текст выложен в базе данных парламента.

По действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы предусмотрен штраф до пяти миллионов рублей и лишение свободы до пяти лет. К ленте это будет применяться после того, как сегодняшний законопроект будет принят во втором и третьем чтении, одобрен Советом Федерации, подписан президентом и вступит в силу.

Георгиевская лента как символ победы во Второй мировой стала использоваться с 2005 года по предложению топ-менеджера государственного агентства РИА "Новости" Натальи Лосевой.

Сначала использование символа вне наградной ленты негативно воспринималось ультрапатриотическим сообществом, однако за 17 лет ленточка превратилась для многих в символ ультралояльного отношения к политике Кремля и официальной концепции исторической памяти. В этом смысле она запрещена в Украине, Молдове, Латвии и Литве. Ленточку также широко использовали как свой символ сепаратисты Донбасса и другие пророссийские силы в Украине.