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СК проверит использование георгиевских лент для перевязки мешков с песком

Следственный комитет Республики Алтай проводит доследственную проверку о законности использования ленточек оранжево-чёрного цвета для перевязки мешков с песком строительными рабочими. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие проверяет, не оскорбили ли рабочие, перевязавшие мешки, "символ Победы" [во Второй мировой войне] — георгиевскую ленту, говорится в сообщении. При этом официальный статус лент в законодательстве не прописан.

Использовать георгиевскую ленту к празднику 9 мая придумало в 2005 году государственное информационное агентство РИА "Новости". Символ изначально отрицался представителями прогосударственного сообщества, но теперь используется ими в праздничные дни.

В 2017 году закон о запрете такой ленты на территории Украины как "символа агрессии против Украины" подписал президент Украины Пётр Порошенко. Это объяснялось широким использованием ленточек пророссийскими сепаратистами.

Тогда же депутат-единоросс Евгений Ревенко предлагал принять законопроект, предоставляющий ленте официальный статус. Этого сделано не было.

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