Дума одобрила арест имущества эмигрантов по ряду статей КоАП

Госдума 26 мая сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о заочном привлечении к ответственности уехавших из страны россиян, совершивших правонарушения "против интересов России".

Документ был внесён Госсоветом Татарстана в октябре 2024 года, а в мае 2025 года его приняли в первом чтении. Ко второму чтению проект закона значительно переработали, в частности, добавили перечень статей КоАП, по которым эмигрантов будут преследовать в России.

Среди них в том числе статьи, которые используют для преследования за антивоенные высказывания, такие как злоупотребление свободой массовой информации, призывы к террористической или экстремистской деятельности, неуважение к власти и обществу, разжигание ненависти, призывы к нарушению целостности России и введению санкций, так называемая дискредитация российской армии, а также нарушение порядка деятельности "иностранного агента" и публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии.

Поскольку лица, которых собираются привлекать к ответственности по этим статьям, находятся за границей, предлагается исключить наказания в виде административного ареста и обязательных работ, останутся только штрафы.

В целях обеспечения наказания предлагается арестовывать имущество привлечённых к ответственности по таким делам в качестве обеспечительной меры уже на стадии составления протокола. Решение об этом должен принимать суд.

Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что граждане России "не только просили, но и требовали" принять закон об аресте имущества находящихся за границей.

Законопроект должны одобрить Совет Федерации и подписать президент. Вступление его в силу намечено на 1 сентября.

В апреле 2025 года года был принят закон, разрешающий заочно судить уехавших за рубеж граждан по 20 видам преступлений, среди которых так называемые фейки об армии России и её дискредитация, призывы к терроризму, экстремизму, массовым беспорядкам и так далее. Также было ужесточено законодательство в отношении "иностранных агентов", которым фактически запретили получать в России доходы.