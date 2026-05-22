Дума обсуждает арест имущества эмигрантов по административным делам

Госдума, как ожидается, 26 мая рассмотрит во втором чтении законопроект о привлечении к ответственности граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом. Ранее на этой неделе он был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщает "Коммерсант". Документ, в частности, предусматривает арест имущества людей, уехавших из России, если их признают виновными в административных правонарушениях, связанных с антивоенной позицией и другими политическими высказываниями.

В первом чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях были приняты год назад. Тогда законопроект, первоначально внесённый Госсоветом Татарстана, комментировал глава Госдумы Вячеслав Володин. По словам Володина, законопроект предполагает возможность привлекать к административной ответственности людей, находящихся за пределами страны, если они совершили правонарушения, "направленные против интересов России".

В пояснительной записке авторы документа отмечают, что "в связи с проведением специальной военной операции", то есть войной в Украине, "участились случаи совершения гражданами РФ, пребывающими на территории иностранных государств, публичных действий, направленных против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ".

Ко второму чтению в документ внесены поправки, устанавливающие перечень статей, по которым живущих за границей смогут привлекать к административной ответственности. Среди них нарушение порядка деятельности так называемого "иноагента", злоупотребление свободой массовой информации, призывы к террористической или экстремистской деятельности, публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии и ряд других правонарушений.

В качестве обеспечительной меры документ по-прежнему допускает арест имущества, решение о нём должен принимать суд.

В апреле прошлого года был принят закон, разрешающий заочно судить уехавших за рубеж граждан по 20 видам преступлений, среди которых так называемые фейки и дискредитация армии России, призывы к терроризму экстремизму, массовым беспорядкам и так далее. Также было ужесточено законодательство в отношении "иноагентов", которым фактически запретили получать в России доходы.