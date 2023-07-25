Дума увеличила в десятки раз штрафы за нарушения правил воинского учёта

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, кратно увеличивающий штрафы за нарушения правил воинского учёта. Закон вступит в силу уже во время осеннего призыва, если будет подписан президентом России Владимиром Путиным.

Закон увеличивает до 30 тысяч рублей штраф за неявку гражданина в военкомат по повестке. Изначально депутаты планировали увеличить штраф до 50 тысяч.

Документ увеличивает до 5 тысяч рублей за неуведомление военкомата о переезде в другой регион или страну, получении образования, смены места работы или должности, изменении семейного положения. (Обо всём этом военнобязанные должны сообщать министерству обороны). Переезд без уведомления военкомата в период призыва грозит призывнику штрафом до 20 тысяч рублей.

До 400 тысяч рублей будут штрафоваться юридические лица, не содействующие военкоматам в мобилизации. Такой же штраф предусмотрен за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники, если она будет мобилизована (по закону в армию могут мобилизовать не только граждан, но и, например, автотранспорт).

За уклонение от назначенного для призывных мероприятий медицинского обследования штраф будет составлять до 25 тысяч рублей.