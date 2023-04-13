Дума вернула Немцову и Гайдару проект об исключении смертной казни из УК

Госдума решила вернуть авторам законопроект об исключении смертной казни из Уголовного кодекса, которую внесли на рассмотрение еще в 2001 году. На это обратили внимание "Ведомости".

Смертная казнь до сих пор существует в российском законодательстве. Мораторий на её применение вступил в силу в России в мае 1996 года.



Среди авторов инициативы о полном исключении высшей меры наказания из российского Уголовного кодекса были депутаты Госдумы III созыва от фракции "Союз правых сил", в том числе — убитый в 2015 году оппозиционер Борис Немцов, умерший в 2009-м автор экономических реформ Егор Гайдар, а также политик Ирина Хакамада.

Единственный из авторов инициативы, который до сих пор является депутатом — глава Конституционного комитета Павел Крашенинников. Сейчас он состоит в "Единой России".

В Госдуме объяснили решение вернуть, внесённый 22 года назад законопроект формальными требованиями регламента.

После начала войны в Украине в России всё чаще звучат призывы вернуть смертную казнь. Несколько раз с подобными предложениями выступал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В очередной раз представители власти высказались об отмене моратория на смертную казнь после недавнего убийства в центре Санкт-Петербурга прокремлёвского военного блогера Владлена Татарского.