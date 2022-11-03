В Уфе студентов обвинили в диверсии. Медведев предложи вернуть смертную казнь

Суд в Уфе арестовал четырёх местных жителей по делу о теракте в составе организованной группы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкортостана. Наказание по этим статьям уголовного кодекса предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы

По версии следствия , 18-летние Фаррухжон Зокиров, Мустафа Шахбазов и Эмин Садыгов, а также 17-летний брат последнего как минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге, выступая против вторжения России в Украину и рассчитывая дестабилизировать работу органов власти в Башкортостане.

Как пишут "Коммерсантъ" и "Верстка" со ссылкой на страницы обвиняемых во "ВКонтакте", Шахбазов учится в Уфимском юридическом институте МВД, у Садыгова в качестве учебного заведения указан Уфимский авиационный техникум, у его младшего брата — кадетский корпус имени Мусы Гареева в Уфе.

Дело уфимских студентов прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В день вынесения решения суда в Уфе он написал в телеграм-канале пост о "диверсантах" и возможности применения к таким людям смертной казни.

Он назвал обвиняемых "иностранными студентами" и "уродами", а также заявил, что во время Великой Отечественной войны "саботажников" расстреливали.

Как пишет "Вёрстка", судя по фотографиям и истории профилей в соцсетях, обвиняемые с детства живут и учатся в Уфе. Подтвердить наличие у них иностранного гражданства изданию не удалось.

Медведев предложил "не цацкаться" с такими "отморозками" - "иностранными и своими" и отказаться от моратория на смертную казнь.

"В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России", - считает зампред Совета безопасности России.

О возвращении смертной казни Медведев говорит не впервые.

В марте комментируя, в том числе, приостановку членства России в Совете Европы и ПАСЕ, Медведев назвал меру "дикой несправедливостью". Одновременно он сказал, что это и неплохой повод "хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда". При этом он добавил, что решение даёт возможность России восстановить смертную казнь для предотвращения особо тяжких преступлений в стране.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин летом говорил, что для отмены моратория на казнь понадобится принятие новой конституции. При этом, по его мнению, отказ от моратория "стал бы очень плохим сигналом обществу".

Мораторий на применение смертной казни вступил в силу в России в мае 1996 года.