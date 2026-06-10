Дума запретила депортировать из РФ участников войны против Украины

Госдума 10 июня приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает депортировать их страны иностранцев, которые заключили контракт с российским Минобороны и участвовали в боевых действиях, в частности в Украине. Таким иностранцам запрещено отказывать во въезде, также нельзя отказывать им в выдаче патента, разрешения на работу, разрешения на проживание и вида на жительство и выносить в отношении их решения о нежелательности пребывания или сокращении его срока, пишет "Медиазона".

Законопроект также задним числом отменяет подобные решения, вынесенные с 24 февраля 2022 года в отношении участников боевых действий.

Российские власти активно поощряют заключение иностранцами контрактов с Минобороны, сообщалось и о давлении на них с целью вербовки. Поощрения иностранцам - участникам войны делаются на фоне ужесточения миграционного законодательства. Сегодня же, например, депутаты увеличили в несколько раз (от 5 до 12 раз) пошлины для живущих в России иностранцев за оформление документов.

Ранее были приняты законы, которые запрещают выдавать заключивших контракт с Минобороны иностранцев в другие страны для уголовного преследования, а также назначать им выдворение из страны в качестве административного наказания.

В ряде стран участие в войне в составе армии другой страны приравнивается к наёмничеству и наказывается как уголовное преступление. Сообщалось о случаях суда над участниками вторжения в Украину в таких странах, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан.