"У нас в Благовещенске бичей и алкашей почти не осталось". Как выпивших россиян принуждают к контрактам с Минобороны

Россиянина, пропавшего после застолья с друзьями, родственники нашли через несколько дней в распределительном пункте Минобороны где-то далеко от дома – с уже подписанным контрактом. Он почти не понимал, что происходит: ему угрожали, били, отбирали телефон и не давали связаться с близкими. Подобные истории в России происходят все чаще и всплывают в соцсетях. Родственники вытаскивают мужчин из воинских частей, ищут их по госпиталям и отделам полиции, пытаются доказать, что контракты были подписаны в невменяемом состоянии или под давлением.

"Сказали, что вывезут в лес, если не подпишу"

22 мая 28-летний Алексей Борисов ехал из Уссурийска Приморского края в село Покровка в 35 километрах от города к своему знакомому Сергею Висягину. Там они сели выпивать. На следующий день Висягину позвонил военный – случайный знакомый, который недавно подвез его до дома, и предложил обоим собутыльникам работу разнорабочими на стройке – 5 тысяч в день, с 10 до 17 часов.

– На их вопросы заявил, что это никакой не контракт, якобы строить что-то надо, в выходные, мол, можно обратно домой поехать – работа только в будни. Эти выпивохи сказали адрес. На следующий день он сам приехал в Покровку за ними, – говорит родственник Борисова Иван (имена наших собеседников изменены по соображениям их безопасности – СР).

24 мая военный на гражданском УАЗике забрал Борисова и Висягина и отвез их в Сергеевку (53 километра от Покровки), где они внезапно оказались на территории воинской части, откуда их уже не выпускали.

– Увезли в часть и уже когда ворота закрылись – объявили, что надо подписать документы. Сопротивляться оба не могли. Они [военные] по дороге их еще поили алкоголем. Во-первых, они дали крюк до Уссурийска, где взяли Леше и Сергею по полторашке пива. Потом они заехали по дороге в кафе – там еще 0,5 водки им взяли, Леша борщ еще попросил, а Висягин вообще не ел. Все оплатили военные. Представляете, они не просто потащили обманом в часть людей после двухдневного запоя, они целенаправленно их опаивали перед этим! Документы на подпись им привезли в понедельник, 25 мая. К тому времени Леша понял, что это воинская часть и отказался подписывать. Тогда они присели им на уши – это только на стройработы, никуда воевать ты не поедешь, останешься в части. Они отказались. Тогда их начали прессовать и угрожать не просто насилием, а убийством. Те еще полубухие, а им вливают: "Не подпишешь, мы тебя кинем на передок, там сразу пойдешь в штурм. Или еще проще – сразу тебя в лес увезем и "потеряют" тебя все, никто же не знает, что ты вообще тут находишься". В невменяемом состоянии, еще и под угрозами они подписали, лишь бы от них отстали. А потом проспались и им подтвердили, что это обычный контракт с Минобороны и их повезут на фронт. Они в ужасе были.

Родные Алексея говорят, что спасти его получилось чисто случайно.

– Матери Леши 26 мая позвонил неизвестный. Он представился прапорщиком и заявил, что Леша наш – в части в Сергеевке. Подразделение не назвал. Сестра стала обзванивать все и ей подтвердили, что брат в 394-м мотострелковом полку (в/ч 25573) 127-й мотострелковой дивизии, которая относится к части №44980. Она девчонка боевая, сразу кинулась в Сергеевку. Ей посоветовали сначала в военную прокуратуру – там подтвердили адрес конкретного подразделения, – говорит родственник Борисовых. – Она тут же – в 394-ю часть. Ее не пускают. Обошла и чудом нарвалась на то, как Лешу грузили в машину. Он все еще в дрова был. Они его буквально заталкивали, в том числе тот военный, что угрожал и отобрал его паспорт. Лена подбежала к ним и, откуда только силы взялись, двоих в форме отпихнула в стороны, схватила Лешу и поволокла уже к своей машине. Они побоялись к ней подойти, так она орала-материла этих п***расов.

В военной прокуратуре в Сергеевке Борисовым заявили, что Алексей якобы подписал контракт в пункте отбора в городе Уссурийск.

– Но он туда не возвращался даже! Он как уехал 22 мая в Покровку, так и пил там, пока их военные не увезли в Сергеевку. В Уссурийске они только пиво купили Леше и Сергею. То есть это все подлог! – возмущается Иван.

В тот момент, когда сестра Борисова отбила его у военных, те пытались увезти Алексея в банк.

– Сказали, что надо оформить карту, на которую упадет около 200 тысяч рублей за подписание контракта. Банковская карта, которая была у Леши в телефоне, по какой-то причине их не устроила. Возможно, они собирались новые карты себе присвоить, – говорит Иван. – Семье никакие эти деньги не нужны. Им важно, чтобы они отстали от их сына и брата. И в принципе остановился этот беспредел, когда людей в уязвимом положении могут схватить и отправить на смерть. Благо, если у тебя есть такие неравнодушные родственники. И везение. Тот же Висягин так и остался в части. Он детдомовский и у него, к сожалению, нет родных, а посторонних никто [в части и прокуратуре] и слушать не будет.

В соцсетях история Борисова и Висягина вызвала полярную реакцию. Далеко не все из тех, кто оставил комментарии под видео, записанным сестрой Алексея, готовы сочувствовать.

"Меньше пить надо. Вашему брату и всё будет хорошо."

"Глотку с… ка сначала зашейте свою"

"Вот она нетрезвая жизнь"

"Пацаны, бросайте пить, сколько таких там оказались по пьяному делу. Не у всех есть такая сестра"

"Пить здоровью вредить и в Украине в земле гнить . Лучше живите и стройте свою страну дома."

Некоторые написали о том, что не раз слышали о подобной "вербовке" в Приморье и даже в соседнем Приамурье.

"Это типичная схема для Сергеевки. Находят таких, у кого ни кого из родных нет. Принуждают контракт подписать, и туда отправляют. Вся выплата идёт этим военным из Сергеевки. Если ранело, то они сами получат выплату. Вот таких защитников Родины, которые образовали ОПГ и надо на СВО. Которые хотят обогатится за других. Этому парню повезло, сестра спасла"

"Да это распространённая тема, чей то "бизнес". У нас в Благовещенске почти бичей и алкашей не осталось. Их отмывают, приодевают, в этот же день женят на подставной жене, карты все на неё оформляют, а дальше выплаты пилятся. Ну и к сожалению такие "завербованные" люди на СВО долго не живут"

"Ситуация как из фильма 1"2 лет рабства", где они его продали напоили"

"Моего отца так же обманули, и за 3 дня отправили"

"Мне "нравятся" комментарии, кто обвиняет ребят, потому что якобы они пьют. Подождите, пока таких обманным путем забирают, потом до вас доберутся. Вашими комментариями вы оправдываете этот беспредел"

"Тоже недавно с таким столкнулись. Не родственник, но не чужой человек, пропал на неделю, испарился. Привезли сами с Сергеевки, мама шум подняла, бегала везде. Заставили подписать"

"Трезвые на контракт не идут!"

В селах Приморского края редакции Сибирь.Реалий рассказали, что ситуация с насильной "вербовкой" пьяных обстоит еще жестче, чем в городах.

Родственники 51-летнего Петра Боброва из села Даниловка (47 километров от Уссурийска) говорят, что военные схватили его, посадили в машину и увезли в часть в селе Сергеевка.

– Воспользовались его беспомощным состоянием. Хорошо, это увидели знакомые и передали нам. И так-то ему еще повезло, что семья есть, семье не наплевать. А сколько таких, кто просто пропадает и дела никому нет? – возмущается родственник Боброва Семен. – Мы в итоге приехали в часть, но нам его вытащить не дали! Тогда Петя написал заявление, где рассказал, как все было – военные увезли его пьяным, он ничего не соображал. Был без документов. Так они ему все оформили, пока он еще не протрезвел! Вы представляете, какие у них связи и полномочия! В тот же день ему сделали карту.

Бобровы увезли заявление Петра в военную прокуратуру Михайловского района, но там им сообщили, что вероятность вернуть его домой "равна нулю".

– Это у***дки никакого нарушения не увидели! Хотя у нас даже были свидетели, которые видели, что его абсолютно пьяным несут в машину. И, конечно, слова самого Пети. А в прокуратуре заявили, что поздно! – возмущается Семен. – Якобы он сам подписал контракт и назад ходу нет. В нашей стране любая бабка может сказать, что ее обманули, и вернуть уже проданную квартиру. Со всеми медэкспертизами, что она в уме и при памяти. А если дело касается военных, то "назад ходу нет"! Им можно опаивать и воровать людей. И это уже схема, система. Потому что трезвый уже никто не хочет идти на контракт.

В Новосибирске рассказывают о похожем случае, только пьяного остановил рейд инспекции ГИБДД.

– Стоят на выезде из города в сторону Челябинска постоянно, почти каждый день, особенно в праздники. В середине мая остановили там моего родственника, Сергея Коновалова. Он был немного выпивший. Его повезли в больницу. Якобы на медосвидетельствование. Он не сопротивлялся, нарушил и не первый раз. Думал, что лишат прав. Оказалось, хуже, – говорит родственница Сергея Оксана.

Вскоре после того, как инспекторы доставили Сергея в больницу, туда приехали представители военкомата.

– Они сначала пытались его заставить подписать контракт на "СВО". Прямо там, в больнице. Он отказался. Стали запугивать, что он сядет. Хотя ДТП никакого, слава Богу, не совершил. Сережа сказал: "Ну, садите". Тогда они его силой потащили до машины. Он орал, но никто, никто(!) не помог ему. На входе их уже встретили отец и жена Сережи, которые приехали по его звонку. Отбили парня, – говорит Оксана. – Но вы представляете, скольким не удается вот так отбиться?! Они же пытаются постоянно вот так поймать и надавить. Это полный беспредел, его пора прекращать, это нужно остановить!

В марте редакция Север.Реалий писала о том, как 36-летнего отца четверых детей Егора Сабынича из Петрозаводска полицейские остановили пьяным, увезли в военкомат, где отобрали телефон, документы и обманом заставили подписать контракт. По словам его родных, Егор никогда не служил в армии, и военный билет ему сделали в военкомате "за 15 минут".

Правозащитники отмечают, что подобных жалоб стало намного больше.

– К сожалению, из части вытащить такого "завербованного" уже очень сложно, почти невозможно. Их потом отправляют в учебку, потом – на фронт. Писать жалобы можно бесконечно. Единственный вариант – вырвать его из части под любым предлогом: угрозы здоровью, например. И там уже можно судиться через представителя, – говорит правозащитник Анатолий. – Были единичные случаи за месяц, сейчас десятки обращений. И эта статистика по жалобам далеко от реальности – большая часть таких пострадавших не обращается за помощью.