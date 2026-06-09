Дума запретила "иноагентам" социальную рекламу

Российская Госдума на заседании 9 июня приняла новые ограничения для так называемых "иностранных агентов". Об этом сообщает "Медиазона".

Согласно одобренным в третьем чтении поправкам, "иноагентам" запретили размещать на своих площадках социальную рекламу и выступать её рекламодателями. Ранее запрет касался только коммерческой рекламы.

Законопроект также обязывает банки при подозрении на нарушения со стороны "иноагентов" передавать властям сведения по их счетам, операциям и вкладам в электронном виде в течение трёх дней.

Депутаты также увеличили срок, по истечении которого возможна повторная подача заявлений об исключении из реестра "иноагентов" - теперь он будет составлять один год после отказа в предыдущем заявлении.

С 1 сентября 2026 года "иноагенты" будут обязаны сдавать свою отчетность в электронном виде, а не в бумажном, как сейчас, при этом сведения по одной из форм всё равно придется сдавать в бумажном виде, заметили правозащитники из "Первого отдела".

Госдума также ввела штрафы для владельцев российских сайтов, которые разрешают авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. Законопроект об этом приняли сразу во втором и третьем чтениях, обратило внимание агентство ТАСС. Согласно документу, авторизация на территории России должна проходить через российский номер телефона, портал Госуслуг или единую биометрическую систему.

Дума приняла и пакет поправок, направленных на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками. Из документа в конце концов исключили норму о "подтверждении значимых действий" через мессенджер MAX вместо смс-сообщений. Законопроект вводит возможность самоблокировки телефонных звонков из-за границы, однако по умолчанию такая блокировка вводиться не будет - только по желанию пользователя. Документ также ограничивает возможное число банковских карточек у одного лица - их может быть не более 20.

Законопроекты должны одобрить Совет Федерации и подписать Владимир Путин.