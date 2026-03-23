Россиянам старше 60 отключат входящие звонки из-за границы

Жителям России старше 60 лет могут запретить по умолчанию получить звонки из-за границы на стационарные телефоны, а детям - принимать на свои телефоны смс-коды подтверждения аутентификации. Такие предложения содержатся в законопроекте о мерах по борьбе с телефонными мошенниками, который сейчас готовят в Госдуме ко второму чтению.

С новыми предложениями ознакомился Forbes. Более ранняя версия законопроекта предполагала полное отключение звонков из-за рубежа для всех россиян, если только абонент не сообщит оператору о своем желании получать их. В новой версии говорится о том, что любой абонент вправе ввести самозапрет на получение подобных звонков.

В "Ростелекоме" сообщили, что проект по установке запрета на входящие звонки находится "на финальной стадии реализации". Запрет не будет касаться звонков из Беларуси.

Второй пакет мер, направленных, как утверждается, на защиту граждан страны от телефонного и интернет-мошенничества, был разработан в правительстве и внесён в Госдуму в декабре. Ранее правительство России запретило совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, ссылаясь на борьбу с мошенниками, впоследствии в России начали блокировать звонки в Telegram и WhatsApp, объяснив это также "противодействием мошенникам".

В ноябре Роскомнадзор начал полностью блокировать мессенджер WhatsApp, в феврале нынешнего года расширились ограничения работы Telegram. Все эти меры власти объясняют тем, что мессенджеры якобы "используются для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан".