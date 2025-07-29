Думе предложат запретить произведения "иноагентов"

Подконтрольный России парламент аннексированного Крыма готовит обращение в Госдуму с призывом ввести законодательный запрет на публичное использование и исполнение произведений, созданных так называемыми иностранными агентами, а также гражданами так называемых недружественных государств.

Об этом сообщил назначенный Россией глава парламента Крыма Владимир Константинов. Своё предложение он обосновал тем, что "отдельные деятели культуры" используют своё творчество "как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности". Константинов предлагает запретить публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение Интернете произведений, авторство или исключительные права на которые принадлежат "иноагентам" или гражданам "недружественных государств".

Из описания Константинова следует, что речь идёт о запрете, в частности, на музыкальные произведения, а также, по всей видимости, и на литературные тексты.

В реестр "иноагентов" внесены несколько сот физических лиц, среди которых есть известные музыканты, артисты и писатели. Дословная трактовка слов Константинова позволяет предположить, что он предлагает запретить также музыку и книги, написанные любыми, вне зависимости от их статуса, гражданами таких стран, как США, Великобритания, Франция и так далее - всего в списке "недружественных" около 50 стран.

Реакции российских властей на предложение пока не было.

Законодательство об "иноагентах" в России в последние годы ужесточается, а распространение их произведений сталкивается со всё большими трудностями, однако на данный момент не запрещено. Произведения "иноагентов" необходимо маркировать, их нельзя распространять среди несовершеннолетних, кроме того доходы от интеллектуальной деятельности "иноагентов" должны направляться на специальные замороженные счета. Многие включённые в реестр "иноагентов" деятели культуры выступают против войны или в поддержку Украины.