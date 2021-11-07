Дураки и базар. Анатолий Стреляный – о победе коммунизма

В социализм с человеческим лицом – в то, что он может быть построен, мы верили не так уж долго, но горячо. Это ведь была последняя надежда на обновление, облагораживание Советского Союза. Мы – это шестидесятники, семидесятники и вплоть до восьмидесятников. Как сейчас перед глазами стоит тот залец, в котором цвет московской интеллигенции, освежённый горбачёвской вольницей, открывает для себя, толкует-усваивает умеренный социализм Николая Бухарина.

Веры было, как водится, хоть отбавляй – не хватало знаний, которые могли бы удержать нас от собирания сметаны на дерьме. Так мы сами потом назвали это наше, привычное всему прогрессивному человечеству, увлекательное занятие. Таких верующих, как мы, с Пражской весны стало много не только в СССР, но и по всему миру. Были среди них и люди серьёзного умственного труда, и обращались они не только к "широким народным массам", но и к научному сообществу.

"Пражская весна" – это 1968 год, попытка тогдашнего чехословацкого руководства преобразовать вполне советский социализм в "социализм с человеческим лицом". Той весной это выражение впервые и прозвучало, из уст самого Александра Дубчека, руководителя Чехословацкой компартии. Так закрепилась восходящая к ещё более раннему времени манера утверждать, что приход Ленина и ленинцев (коммунистов-большевиков) к власти был чем угодно, только не началом социалистической революции в России.

Сегодня для нас само собою разумеется, что отрицать социалистический характер всего, что произошло в октябре 1917-го и продолжалось вплоть до 1990-х – значит подсказывать людям ту самую мысль, от которой нам в своё время повезло избавиться. Это мысль, что может быть другая – настоящая! – социалистическая революция, а после неё и благодаря ей – прекрасная жизнь. Без частной собственности, свободного предпринимательства – и торгашества, торгашества, торгашества.

Теперь не сразу разобрать, то ли КПРФ поёт в один голос с Кремлем, то ли уже Кремль – в один голос с КПРФ

О русском народе сто тысяч раз было сказано (и говорится), что он по самой своей природе является грозным недругом "счётно-расчётной" англосаксонской цивилизации. Как таковой он воспет всеми, у кого было хоть что-то похожее на голос. Между тем этот самый народ смог в нескольких словах, да с добродушной усмешкой, гениально изложить самую суть свободных товарно-денежных отношений: на базаре два дурака – один продаёт, другой покупает. Перед нами, таким образом, одно из проявлений загадочной русской души. В самые застойные советские времена ходил анекдот, как бы уточняющий крылатое выражение про базар. Некто говорит, что он не против победы коммунизма во всемирном масштабе, но в одной стране, именно в Швейцарии, мол, следовало бы всё же оставить проклятый капитализм. "Зачем?" – удивляется собеседник. "А чтобы знать, что почём". Такая ясность экономической мысли могла явиться поистине только от Бога. Только от Него! Как и настоящая цена всего и вся.

Какая из разрешенных в современной России партий должна была бы первой обозвать эту народную (Божескую!) мудрость псевдонародной и дьявольской? Правильно: Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ. Но как раз она и не спешит. Она что-то мямлит против крупных частных собственников – воров, но не против частной собственности как таковой. Ленин завещал потерпеть её в урезанном виде некоторое время, КПРФ же явно готова уживаться с нею вечно.

Уже за одно это кристальные коммунисты-ленинцы, да, между прочим, и сталинцы, поступили бы с такой партией по всем своим правилам, обычаям и, главное, убеждениям. Она была бы объявлена зловредным сборищем отступников от единственно правильного учения. Было бы подчеркнуто, что это даже не просто ревизионизм вкупе с оппортунизмом, а циничное предательство всех дел рабочего класса и трудового крестьянства. Приговор был бы тут же исполнен. Верхушке расстрел, прихлебателям колючая проволока, рядовому составу покаяться и делом доказать признание ошибок. В особую, отдельную вину был бы поставлен им всем уход… да что там уход, полное погружение в национализм, великорусскую спесь, в это болото, в эту гадость, которая должна приводить в неистовство всякого настоящего коммуниста, которому на роду написан вдохновенный интернационализм, святое убеждение, что нет на свете ни эллина, ни иудея, как сказал во многом – только не в этом! – ошибавшийся Иисус Христос.

Объявлять вместе с Кремлем великодержавное единство смыслом и целью существования России на данном этапе – этот их, нынешних коммунистов, грех можно было бы как-то понять, если бы они уже построили у себя хотя бы социализм, не говоря о коммунизме, и оказались по злой прихоти истории во враждебном окружении. Впрочем, как раз на что-то в этом роде они и намекают. И теперь не сразу разобрать, то ли КПРФ поёт в один голос с Кремлем, то ли уже Кремль – в один голос с КПРФ. На наших глазах кем-то вроде вождя этой партии, восставшего против капитализма, делается под конец своей карьеры не кто иной, как президент России. Причём ему отвратителен не какой-нибудь занюханный капитализм где-то в третьем мире, а самый успешный западный. Полное и, похоже, искреннее непонимание природы этого "-изма".

Тут у Владимира Путина были очень серьёзные предшественники, есть и не вовсе пустоголовые современники, прежде всего, на Западе, но ни они, ни кто-либо другой, ни что-либо потустороннее не могли и не смогут нанести непоправимого вреда "его препохабию" (Владимир Маяковский) капиталу.

Капитализм не может устареть, обветшать, тем более изжить себя ни при каких условиях. Ведь он – сама жизнь, а не теория, не вероучение. Он есть всего-навсего свободное общественное сотрудничество совершенно конкретных людей. Ты мне, я тебе. Какие мы с тобой, такое и наше взаимодействие. Какое, значит, общество, такой в нём и капитализм. Он хорош, силён и высок в той мере, в какой хорош, силён и высок человек, и плох тоже в той мере, в какой плох, слаб и низок человек. Какие, короче, дураки, таков и базар.

Всё это для путинистов дебри. Это племя отнюдь не против того, чтобы пребывать в них и далее, вечно оставаться дремучими. На упрёки в невежестве, в мракобесии они говорят (каждый, правда, только самому себе): "И пусть. Считайте нас такими. Мы не против и слыть, и быть на самом деле такими. Ничего не понимаем и понимать не желаем ни в социализме, ни в коммунизме, ни даже в феодализме, который нам ближе всего. Откровенно говоря, нам безразлично и то, чем душевно богат каждый русский человек в отдельности и все русские вместе со своими нерусскими соотечественниками. Мы хотим одного: как-то оставаться на плаву, а для этого удерживать Россию в её границах. Если для этого потребуется, чтобы президент, будь то Путин или Кутин, объявил себя не просто отрицателем западного капитализма, а строителем всемирного коммунизма – благословим, примем и такого".

"Жила бы страна родная – и нету других забот". Так когда-то пели – и накликали известно что.

Анатолий Стреляный – писатель и публицист



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