Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Право автора

Оппозиция поневоле. Сергей Медведев – о КПРФ как силе протеста

Хроники эпохи самодержавия: полиция задерживает ректора прогрессивного университета, военный министр предлагает тянуть железную дорогу к Амуру, а его советник – строить военные поселения в Сибири, бунтуют заключенные в остроге, казаки патрулируют улицы, жандармы в Москве заблокировали горком большевиков и ловят по дворам социалистов, а в Исаакиевском соборе в Петербурге венчается наследник дома Романовых. Все это могло происходить 120 лет назад, но это хроника 2021-го. Как говорится, в России все меняется за десять лет и ничего не меняется за сто.


Из всего происходящего самым интересным представляются полицейские репрессии против коммунистов. Показав высокие результаты на сентябрьских выборах в Госдуму и собрав значительную часть протестного электората, КПРФ поневоле оказалась главной оппозиционной силой на выжженном и зачищенном поле российской политики. Да что говорить: автору этих строк, 30 лет назад ходившему на митинги за отмену статьи советской Конституции о "руководящей и направляющей роли КПСС", убежденному антисоветчику и антикоммунисту, и в страшном сне не могло присниться, что на парламентских выборах в 2021 году я буду голосовать за кандидата от КПРФ – но именно так и случилось. Дело даже не столько в том, что он был поддержан "Умным голосованием" Алексея Навального, как и большинство кандидатов от КПРФ в одномандатных округах, а в том, что из всех кандидатов в моем округе он обладал наиболее убедительной программой, проводил реальную работу с избирателями и местным сообществом и был единственным, кто мог дать бой кандидату от "Единой России", наглому и беспринципному пропагандисту из телевизора. Убедительно победив по данным "живого" голосования на участках, он упустил победу в дистанционном электронном голосовании, которое предсказуемо скорректировало итоги выборов в пользу кандидата от власти.

Протест против фальсификаций на несогласованных митингах КПРФ в Москве, Магадане, Екатеринбурге, Вологде, Ростове-на-Дону, Барнауле, оспаривание итогов выборов в судах стало лишь одним из эпизодов в противостоянии КПРФ с режимом: коммунисты бойкотировали первое заседание Мосгордумы 29 сентября, а после нашумевшей публикации правозащитным проектом Gulagu.net архива видеозаписей с пытками заключенных в российских колониях фракция КПРФ в Госдуме предложила возбудить парламентское расследование (что было тут же заблокировано "Единой Россией").

Значит ли это, что коммунисты смогут превратиться в реальную оппозицию? Этого больше всего не хотелось бы ни Кремлю, ни руководству КПРФ. В своем нынешнем виде компартия является важной частью системы власти в России, захватывая и канализируя значительный сегмент социального протеста, направляя его в архаичное русло великодержавности и советской ностальгии. Шутовской показной сталинизм верхушки КПРФ выгоден Кремлю как сливное отверстие для распространенного в обществе ресентимента и одновременно как страшилка для более умеренной части электората, на фоне чего партия власти представляется оплотом здравомыслия и центризма. В этом смысле сегодняшняя КПРФ поддерживается Кремлем как управляемый заповедник архаики, "Парк советского периода".

По большому счету, коммунистическая партия не является даже левой: как заметил политолог Григорий Голосов, левая повестка в структуре российского государства просто невозможна – в России нет ни организованного труда, ни организованного капитала, всё это лишь подразделения в корпоративной системе госкапитализма и сословного общества. Добавлю, что российские "левые" имеют мало общего и со своими западными собратьями: в мировом политическом спектре они скорее правые консерваторы с националистическим уклоном, имеющие больше общего со сторонниками Дональда Трампа или европейскими ультраправыми, чем с традиционными левыми и социал-демократами. Два столпа, на которых стоит нынешняя КПРФ, – это имперско-державный миф (во многом и олицетворенный Сталиным, хотя и с элементами православия и шовинизма) и патерналистско-уравнительная идеология ("отнять и поделить") – ничего специфически левого ни в державности, ни в патернализме нет, это скорее общий знаменатель большинства российских политических сил, апеллирующих к большому государству.

Современная Россия стоит на идее неравенства – сословного, рыночного, статусного, на неравноправном доступе разных групп населения к ресурсам, благам, правосудию, представительству

Но политика прорастает из-под асфальта, и в условиях тотального разгрома либеральной оппозиции в 2020–2021 годах коммунисты становятся точкой сбора протестных голосов. Отчасти это объясняется тем, что КПРФ – не вождистская партия по типу ЛДПР (хотя роль Геннадия Зюганова в её легитимации и встраивании в систему власти огромна), а разветвлённая структура с массой региональных и низовых организаций и альтернативных лидеров (Валерий Рашкин, Сергей Левченко, Николай Бондаренко); более того, эта партия превращается в платформу, которую используют в своих целях местные активисты и новые политики, такие как Михаил Лобанов. И что ещё важнее, пускай даже не сама партия, но левая идея близка к главному запросу общества – на социальную справедливость. По сути, современная Россия стоит на идее неравенства – сословного, рыночного, статусного, на неравноправном доступе разных групп населения к ресурсам, благам, правосудию, представительству. Несправедливость возводится в закон и государственную политику, её охраняет вся сила репрессивного аппарата. Запрос на равенство и достоинство витает в воздухе и становится новой этической основой политики.

Для того чтобы ответить на него, КПРФ предстоит избавиться от сталинизма и советской ностальгии, от своего архаичного имиджа (который так хорошо вписывается в ретрополитику путинизма, озабоченного проблемами "геополитической катастрофы" и "исторической памяти") и развернуться к проблемам современности: авторитаризму и коррупции, к нарушениям законности и подрыву Конституции, к политическим репрессиям и разложению правоохранительной системы, к развалу социального государства и деградации человеческого капитала. Коммунисты должны адресоваться не к нынешним официальным лакейским профсоюзам, а напрямую к профессиональным сообществам, подвергающимся наибольшей эксплуатации в системе государственного капитализма: врачам (особенно в эпоху коронавируса) и учителям (едва ли не самая бесправная каста в российской сословной иерархии), к пилотам и авиадиспетчерам, к университетским преподавателям и к своим традиционным союзникам – студентам. Подобно западным левым, коммунисты могут работать с феминистской и экологической повесткой, с этническими и сексуальными меньшинствами (как бы дико это ни казалось для зюгановской КПРФ), с жертвами семейного насилия и гастарбайтерами, с пенсионерами и другими обездоленными, пострадавшими от звериного оскала современного российского капитализма. И тогда, став по-настоящему левой, Коммунистическая партия сможет вспомнить и о своей исторической миссии – борьбе с имперским наследием и самодержавной властью, как и сто с лишним лет назад.

Сергей Медведев – историк, ведущий цикла программ Радио Свобода "Археология"

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG