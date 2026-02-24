Дуров: Власти РФ возбудили против меня уголовное дело

Павел Дуров, основатель и владелец компании Telegram, которой принадлежит одноименный мессенджер, написал в своём телеграм-канале, что российские власти возбудили против него уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Ранее 24 февраля со ссылкой на материалы ФСБ об этом написали государственная "Российская газета" и близкая к Кремлю "Комсомольская правда". В Кремле не опровергли эти сообщения, официальных комментариев правоохранительных органов пока не было.

Как написал Дуров, власти каждый день "фабрикуют новые предлоги для того, чтобы ограничть доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на частную жизнь и свободу слова". "Грустное зрелище государства, которое боится собственного народа", - написал Дуров. Основатель Telegram живёт за пределами России.

В статье "Российской газеты" говорится, что мессенджер в условиях "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине) стал якобы "главным инструментом" спецслужб стран НАТО и Украины. "Иллюзия анонимности привела в мессенджер армии радикалов, наркоманов, убийц и террористов, что стало формировать угрозы нашему обществу", – пишет издание.

Утверждается, что с 2022 года в России зарегистрировали более 153 тысяч преступлений с использованием мессенджера, из них 33 тысячи – диверсионно-террористические, включая организацию взрывов, поджогов военкоматов и убийств. С помощью мессенджера, по версии ФСБ, готовили в частности теракт в "Крокус Сити Холле".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с публикациями газет ознакомились. По его словам, решать судьбу мессенджера будет не Кремль, а "соответствующие ведомства".

10 февраля 2026 года Роскомнадзор заявил о планах "последовательных ограничений" работы мессенджера, который, как утверждается, по-прежнему не исполняет российские законы. После этого глава Минцифры России Максут Шадаев обвинил Telegram в том, что его используют иностранные спецслужбы. Он заявил, что полученные данные используются в рамках ведения боевых действий против российской армии. В Telegram заявили, что утверждение властей России о взломе шифрования – это "преднамеренная выдумка", отмечает "Настоящее Время".

Меры по ограничению работы Telegram вызвали недовольство в том числе и провоенных блогеров, которые помимо прочего утверждают, что мессенджер используют российские военные на фронте. Песков заявил, что это не так.