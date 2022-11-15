Два человека погибли в результате обстрела в Белгородской области

Два человека погибли, трое получили ранения в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ряд источников сообщают, что снаряд, или же его обломки, попал в магазин хрусталя. В свою очередь телеграм-канал Baza публикует видео последствий обстрела, на котором очевидец говорит, что от взрыва пострадала аптека.

С какой стороны прилетел снаряд - не сообщается.

Город Шебекино расположен поблизости от границы с Харьковской областью Украины. Он, как и другие города и сёла Белгородской области, периодически попадает под обстрелы, как утверждают местные власти - с украинской стороны. Украина не подтверждает и не отрицает свою причастность к этим ударам.

При этом с российских позиций под Белгородом регулярно ведутся обстрелы Харькова и Харьковской области.

В конце октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона приступили к установке защитных сооружений - в частности, бетонных тетраэдров, которые как правило используются в качестве противотанковых заграждений.