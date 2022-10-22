В Белгородской области устанавливают защитные сооружения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона приступили к установке защитных сооружений.

На фотографиях видны расставленные в два ряда бетонные тетраэдры, которые как правило используются в качестве противотанковых заграждений. Где именно устанавливают эти сооружения, губернатор не уточнил.

Ранее 22 октября Гладков сообщил о двух погибших и более 10 пострадавших при обстреле города Шебекино.

Город Шебекино расположен поблизости от границы с Харьковской областью Украины. Накануне сообщалось, что в результате обстрела в нём загорелся лакокрасочный завод. В тот же день губернатор сообщил об обстреле села Муром Шебекинского городского округа. В результате пострадали здания школы, детского сада, Дома культуры и частные жилые дома. По утверждению Гладкова, обстрел вели Вооружённые силы Украины.

Российская Белгородская область в последние дни достаточно регулярно попадает под обстрелы, над Белгородом российская ПВО периодически сбивает воздушные цели – на прошлой неделе обломки сбитого летательного аппарата повредили многоэтажный жилой дом. Удары наносятся в том числе по энергетическим объектам. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к ударам.