Два человека стали жертвами российского удара по Одессе

В Одесской области два человека погибли, ещё пятеро пострадали в результате российской атаки в ночь на 3 мая: беспилотники ударили по трем жилым домам, еще два здания получили повреждения. Также были повреждены сооружения и оборудование портовой инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

В Днепровском районе Херсона российские военные под утро атаковали гражданский транспорт, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, в результате попадания дрона в автомобиль на месте погиб мужчина. Ранения получили ещё несколько человек.

В Харьковской области в результате российской атаки на город Балаклея пострадали три человека.

В течение ночи тревогу также объявляли в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Запорожской областях. В Киеве после падениях обломков начались пожары.

Всего ночь на воскресенье 3 мая российская армия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 268 ударными дронами, из которых ПВО сбили или подавили 249. Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 19 беспилотников в 15 местах. Об этом заявляют Воздушные силы ВСУ, независимых данных нет.

Утром 3 мая, как сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа, в результате российского удара был повреждён автобус, в котором ехали около 40 детей. Они успели покинуть автобус.

Ранения получили шесть человек, в том числе 10-летний мальчик и беременная женщина.