Два гражданина России обвиняются в подготовке диверсии в ФРГ

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам России в подготовке диверсий. Утверждается, что они находились в контакте с российскими спецслужбами. Целями атак могли стать военные объекты армии США, военные и промышленные предприятия.

Подозреваемому Дитеру С. (полные имена до приговора суда в Германии не раскрываются — РС) вменяется в вину подготовка взрыва и поджога, агентская деятельность в целях диверсии и съёмка военных объектов. Он, как утверждается, находился в контакте с лицом, связанным с российской спецслужбой. Диверсии должны были привести к подрыву военной помощи Украине, осуществляемой Германией, говорится в сообщении прокуратуры, поступившем корреспонденту Радио Свобода.

Подозреваемый, как утверждается, с октября 2023 обсуждал с российскими спецслужбами подготовку взрывов и пожаров на военных и оборонно-промышленных объектах в Германии. Для подготовки этих взрывов он собирал информацию о потенциальных целях, среди которых были и объекты армии США. Фотографии и видеоматериалы Дитер С. пересылал своему российскому контактному лицу.

Второй подозреваемый, Александр Й., помогал первому с марта 2024 года. У обоих подозреваемых кроме российского есть и немецкое гражданство.

Дитер С. уже арестован. Кроме подготовки диверсий он обвиняется также в том в участии в военных действиях в восточной Украине в составе вооружённых сил донецких сепаратистов между декабрем 2014 и сентябрем 2016 года. Александр Й. предстанет перед судом в течение сегодняшнего дня.

Полиция задержала подозреваемых в городе Байройте в Баварии. Проведены также обыски в квартирах и на местах работы арестованных.

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