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Время Свободы

Дважды убийцы получают свободу. Помилования "пригожинским" зекам

Информационный дайджест "Время Свободы", 12 октября

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Время Свободы - Темы дня 12.10.2022
by Радио Свобода

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Украинские правозащитники призывают к созданию Международного трибунала по военным преступлениям России в Украине;

В Москве, в рамках "частичной" мобилизации, проводятся облавы на мужчин призывного возраста;

Российскими ракетными ударами разрушено не менее трети объектов энергетической системы Украины;

Мобилизация в России привела к ощутимому росту процентных ставок по кредитам;

Прокремлевские хакеры атаковали сайты 14 американских аэропортов.

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