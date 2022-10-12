Дважды убийцы получают свободу. Помилования "пригожинским" зекам

Украинские правозащитники призывают к созданию Международного трибунала по военным преступлениям России в Украине;

В Москве, в рамках "частичной" мобилизации, проводятся облавы на мужчин призывного возраста;

Российскими ракетными ударами разрушено не менее трети объектов энергетической системы Украины;

Мобилизация в России привела к ощутимому росту процентных ставок по кредитам;

Прокремлевские хакеры атаковали сайты 14 американских аэропортов.

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