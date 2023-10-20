Две военные базы США в Ираке подверглись атаке дронов

Две военные базы в Ираке, на которых дислоцируются американские военные, были атакованы беспилотниками и ракетами. Информации о жертвах нет, сообщает Reuters.

В четверг вечером ракеты и беспилотники были выпущены по авиабазе Айн-аль-Асад, где размещены американские и другие международные силы на западе Ирака, а на территории базы были слышны несколько взрывов, сообщили два источника в силовых структурах, передаёт "Голос Америки".

Иракские военные заявили, что закрыли территорию вокруг базы и начали поисковую операцию.

Ранее в тот же день ракеты и дроны атаковали американскую базу близ международного аэропорта Багдада, сообщила в четверг иракская полиция, не предоставив дополнительных подробностей.

Источник в администрации США рассказал, что по американским силам в аэропорту были выпущены две ракеты. Одна из ракет была перехвачена, а другая попала в пустое хранилище, пострадавших нет, добавил источник.

За последние сутки атакам подверглись уже четыре военные базы в Ираке, на которых размещены американские войска. 18 октября в результате удара дронов было ранено несколько военных.

Ранее несколько вооруженных иракских группировок, которые поддерживает Иран, пригрозили атаковать американские военные базы, если Вашингтон поддержит Израиль в его борьбе против террористической группировки ХАМАС.

У Соединенных Штатов есть 2500 военнослужащих в Ираке и еще 900 в соседней Сирии, которые консультируют и помогают местным силам в борьбе с радикальными исламистами.