Дверь квартиры Марата Гельмана испортили надписью "иноОгент"

В Москве на двери квартиры галериста Марата Гельмана неизвестные написали краской слово "иноогент" (орфография сохранена). Надпись обнаружил сам Гельман, который приехал в Москву из Черногории, где в последние годы живёт. Галерист подчеркнул, что квартирой, дверь которой испортили вандалы, пользуется его мать.

Ранее такую же надпись неизвестные оставили в подъезде дома правозащитника Льва Пономарева, которого российские власти также признали "иностранным агентом". Кроме того, на стенах подъезда, где живёт Пономарёв, появилась надпись "логово защитника террористов" и листовки с фотографией правозащитника.

Марат Гельман был внесён Минюстом России в список "СМИ-иноагентов" за два дня до наступления 2022 года - вместе с участницами Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Вероникой Никульшиной, писателем Виктором Шендеровичем, журналисткой Таисией Бекбулатовой и другими.

В 2020 году в московской квартире Гельмана, который к тому времени уже уехал в Черногорию, был проведён обыск.