Движение "Мир. Прогресс. Права человека" объявило о самороспуске

Движение "Мир. Прогресс. Права человека", выступающее против войны с Украиной, объявило о самороспуске и прекращении деятельности после того, как российские власти признали его деятельность нежелательной в России.

Движение было создано правозащитником Львом Пономарёвым и его соратниками в первые дни после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. 24 июля Минюст внёс его, а также основанный Пономарёвым во Франции "Институт Андрея Сахарова", в список нежелательных организаций. Это означает запрет на деятельность в России и угрозу уголовного преследования для всех, кого власти заподозрят в сотрудничестве с организацией.

Движение носило имя Андрея Сахарова - советского учёного-физика, впоследствии диссидента, правозащитника и политика, лауреата Нобелевской премии мира. "Мир. Прогресс. Права человека" - название Нобелевской лекции Андрея Сахарова (1975 год).

"Кем нужно быть, чтобы признать ценности "МИР, ПРОГРЕСС, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА" нежелательными в РФ? Это яркий штрих к картине саморазоблачения путинизма, и возможно, признак его приближающегося краха", — сообщается в публикации движения, которую цитирует "Медиазона". В сообщении говорится, что организация прекращает деятельность "не из страха, а в знак уважения к тем, кто продолжает политическую и правозащитную работу внутри страны". При этом, как сказано в сообщении, "наша работа — продолжается, в новых формах и с учетом обстоятельств, сохраняя главные цели: прекращение войны и переход к мирной трансформации России в демократическое правовое государство".