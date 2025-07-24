"Институт Сахарова" и движение его имени признаны "нежелательными"

Министерство юстиции России внесло в четверг в список так называемых нежелательных организаций "Институт Андрея Сахарова" (L’Institut Sakharov), основанный в Париже правозащитником Львом Пономарёвым, а также гражданское сетевое движение "Мир. Прогресс. Права человека". Список нежелательных организаций обновлён на сайте ведомства, обратило внимание издание ОВД.Инфо.

Решение о признании деятельности тех или иных организаций нежелательной в России принимает Генпрокуратура и как правило сообщает об этом до их официального включения Минюстом в список. Однако о решении в отношении "Института Сахарова" и движения "Мир. Прогресс. Права человека" ведомство не сообщало.

В январе 2023 года Генпрокуратура объявила нежелательной американскую неправительственную организацию "Фонд Андрея Сахарова". В Москве в том же году был официально ликвидирован музей и общественный центр Андрея Сахарова.

Признание организации нежелательной означает запрет на её деятельность в России и угрозу уголовного преследования для тех, кто с ней сотрудничает.

"Институт Андрея Сахарова" определяет своими основными задачами поддержку российского гражданского общества в условиях репрессий, помощь политическим беженцам и дезертирам из России, а также создание площадки для экспертной дискуссии об окончании войны в Украине и построении демократии в России.

Гражданское сетевое движение "Мир. Прогресс. Права человека" появилось после начала вторжения в Украину. Некоторые члены инициативной группы этого движения входят и в команду "Института Андрея Сахарова". Движение также носит имя Сахарова - советского учёного-физика, впоследствии диссидента, правозащитника и политика, лауреата Нобелевской премии мира. "Мир. Прогресс. Права человека" - название Нобелевской лекции Андрея Сахарова (1975 год).