Движение по Антоновскому мосту у Херсона остановлено после обстрела

Антоновский мост через Днепр, располагающийся недалеко от занятого российскими войсками Херсона, полностью закрыт после обстрела украинских военных в ночь с 26 на 27 июля. Об этом сообщил замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Удар был, как утверждается, нанесён с помощью установок HIMARS.

Украинское командование признало, что удары по мосту были нанесены, назвав их "филигранными".

Также сообщается о повреждении железнодорожного моста через Днепр.

По словам Стремоусова, по Антоновскому мосту было выпущено более 10 ракет. Часть из них якобы были сбиты. На мосту ведутся ремонтные работы

Антоновский мост контролируется войсками России и является одной из ключевых переправ через Днепр. По нему снабжается группировка российских войск на правом берегу реки. Британская разведка в своём ежедневном отчёте сообщает, что контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет основным фактором в исходе боевых действий в Херсонской области.

Ранее мост получал повреждения в результате обстрела со стороны Украины и был закрыт для грузового транспорта. Сообщается, что тогда украинские военные также использовали установки HIMARS.

Используя HIMARS, в последние недели украинские военные нанесли ряд ударов по тылам российских войск. По оценкам США, Украина уничтожила более 100 "высокоценных" российских целей на занятых российскими войсками украинских территориях. При этом по территории России удары не наносились. Пентагон впоследствии уточнил, что Украине передаются боеприпасы для HIMARS с радиусом действия до 80 км, а не ракеты, способные поражать цели на расстоянии 300 км.