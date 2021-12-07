Движение "Сорок сороков" потребовали проверить на достоверность

Депутат Государственной думы России Мария Бутина попросила Роскомнадзор и Генпрокуратуру проверить на достоверность публикации православного движения "Сорок сороков" о принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Бутина считает, что заявления православного движения о вакцинации "могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья граждан России". Она также обратила внимание на то, что в публикациях "Сорок сороков" есть призывы к отставке правительства.

Лидер движения Андрей Кормухин утверждает, что "Сорок сороков" разделяет мнение президента России Владимира Путина о том, что принудительная вакцинация недопустима. По его словам, движение борется за добровольное применение вакцины. Кормухин заявил, что сейчас сторонники "Сорок сороков" собирают подписи против закона о расширении использования QR-кодов.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Максимальное наказание по статье о распространении недостоверной информации, которая представляет угрозу жизни и безопасности граждан - ограничение свободы до трех лет. По статье о публичных призывах в интернете к свержению власти может грозить до пяти лет лишения свободы.