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Движение "Сорок сороков" потребовали проверить на достоверность

Лидер движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин

Депутат Государственной думы России Мария Бутина попросила Роскомнадзор и Генпрокуратуру проверить на достоверность публикации православного движения "Сорок сороков" о принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Бутина считает, что заявления православного движения о вакцинации "могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья граждан России". Она также обратила внимание на то, что в публикациях "Сорок сороков" есть призывы к отставке правительства.

Лидер движения Андрей Кормухин утверждает, что "Сорок сороков" разделяет мнение президента России Владимира Путина о том, что принудительная вакцинация недопустима. По его словам, движение борется за добровольное применение вакцины. Кормухин заявил, что сейчас сторонники "Сорок сороков" собирают подписи против закона о расширении использования QR-кодов.

Максимальное наказание по статье о распространении недостоверной информации, которая представляет угрозу жизни и безопасности граждан - ограничение свободы до трех лет. По статье о публичных призывах в интернете к свержению власти может грозить до пяти лет лишения свободы.

  • Ранее активисты движения "Сорок сороков" участвовали в конфликте связанном со строительством православного храма в парке "Торфянка" в Москве. Они неоднократно избивали местных жителей, которые выступали против возведения храма. Активисты "Сорока сороков" также протестовали против показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя.
  • Лидер движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин называет себя "воином Христовым", говорит о необходимости "Второго крещения Руси" и борьбе "с Антихристом, управляющим Голливудом".

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