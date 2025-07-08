Движение в защиту прав избирателей "Голос" прекратило работу

Общероссийское движение в защиту прав избирателей и по наблюдению за выборами "Голос" объявило во вторник, что прекратило свою деятельность.

Из заявления на сайте организации следует, что решение связано с приговором суда по уголовному делу в отношении сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца. Этот приговор "не оставляет выбора, поскольку ставит под угрозу уголовного преследования не только всех участников "Голоса", но даже тех людей, кто обращался просто за консультацией и юридической помощью", отмечают в организации.

В мае суд в Москве приговорил Мельконьянца к пяти годам колонии общего режима по обвинению в организации работы "нежелательной" организации.

В заявлении "Голоса" о прекращении работы говорится, что защита долгое время ждала текст приговора Мельконьянцу и получила его лишь недавно. "В этом тексте суд практически ставит равенство между "Голосом" и признанной нежелательной организацией ENEMO, которая никогда не наблюдала и не осуществляла какой-либо деятельности в России", - подчёркивают в движении.

"Арест и заключение под стражу нашего друга и коллеги Григория Мельконьянца имели под собой лишь одну цель - заставить "Голос" замолчать", - говорят сотрудники организации.

Согласно сообщению "Голоса", все региональные отделения движения ликвидированы, досрочно прекращены полномочия членов совета, председателей и членов региональных отделений организации, а также членов ревизионной комиссии. Остановлена работа всех проектов, включая один из самых известных - "Карту нарушений", где во время выборов на протяжении многих лет размещалась информация о возможных нарушениях на избирательных участках. Также остановлено обновление сайта и аккаунтов в соцсетях, прекращены подписки на пожертвования, направляемые в адрес партнерских организаций.

"Это окончание истории, которая, по версии следствия и суда, длилась 25 лет. Спасибо всем тем, кто на протяжении многих лет отдавали свои время и силы, чтобы в нашей стране были эффективные институты и честные выборы. "Голос" никогда не видел своей задачей победу тех или иных политических сил, ведь наблюдение за выборами - это не политическая деятельность, а способ защиты конституционного строя России и гарантируемое государством право граждан", - говорится в заявлении движения.

По версии следствия, движение "Голос" входило в структуру Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO). Эта организация была признана в России нежелательной в 2021 году. Движение "Голос" настаивало, что в отличие от ликвидированной в 2020 году ассоциации "Голос", у него нет связей с ENEMO.

Движение "Голос" было включено в реестр так называемых иностранных агентов, но о запрете его деятельности российские власти не объявляли.

Григория Мельконьянца арестовали в августе 2023 года по уголовному делу, связанному с деятельностью ENEMO. Приговор ему был вынесен 14 мая 2025 года Басманным судом Москвы.





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