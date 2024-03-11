"Голос": Организаторы выборов побоялись даже малой конкуренции

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" в понедельник 11 марта обнародовало очередной доклад в связи с предстоящим 17 марта голосованием за будущего президента РФ. У движения "Голос" статус иностранного агента с августа 2021 года.

Нынешний доклад — третий по ходу кампании. Он посвящён агитации и административной мобилизации на выборах. В тексте содержится характеристика кампаний каждого из четырех зарегистрированных кандидатов (кроме Путина, это Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ). К докладу добавлены данные еженедельного мониторинга шести федеральных телеканалов — Первого и Пятого каналов, ТВЦ, НТВ, ОТР и "России 1". Их эфир анализировался на предмет соблюдения принципа равенства в освещении кампании кандидатов в новостных программах. Важным источником информации о ходе кампании являются сообщения, поступающие от рядовых избирателей на "Карту нарушений".

Предыдущие два доклада были посвящены правовым особенностям нынешней кампании, а также выдвижению и регистрации кандидатов.

Кампания по выборам президента России 2024 года проходит довольно странно, констатируют авторы доклада в начале "Введения" к документу.

С одной стороны, за прошедшие с прошлых выборов шесть лет сделано многое для максимального отдаления российских граждан от возможности участвовать в управлении государством.

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц был арестован за семь месяцев до выборов президента и находится в СИЗО с 17 августа 2023 года.

С другой стороны, имея такие возможности для контроля за волеизъявлением граждан, администраторы выборов побоялись даже минимальной конкуренции.

Таким образом, на свои пятые выборы действующий президент идёт в кампании самого маленького числа самых малоизвестных конкурентов за всю историю.

Кампания проходит менее чем через год после попытки государственного переворота Евгения Пригожина, на фоне не самых удачных военных действий, протестов жён и матерей мобилизованных, смерти и похорон Алексея Навального, протестов в Башкортостане и ряде других регионов, очередей в поддержку выдвижения Бориса Надеждина, в конце концов лишённого регистрации.

Предыдущие два доклада были посвящены правовым особенностям нынешней кампании, а также выдвижению и регистрации кандидатов.