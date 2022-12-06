Движение "Весна" признано экстремистской организацией 

В Санкт-Петербурге суд признал экстремистской организацией оппозиционное движение "Весна", которое устраивало в городе протестные акции, в том числе - антивоенные.

С иском о признании "Весны" экстремистской организацией выступила в сентябре петербургская прокуратура. При этом содержание иска до сих пор неизвестно активистам движения.

Согласно российскому законодательству, за организацию деятельности экстремистской организации гражданам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, за участие в ней - сроком до 5 лет.

Движение "Весна" было основано в Петербурге в 2013 году в результате объединения представителей местного молодёжного отделения "Яблока", которых исключили из партии, и оппозиционных общественных движений "Солидарность" и "Оборона".

Среди протестных акций, в организации которых участвовали активисты "Весны" - акции против аннексии Крыма и военной агрессии в Донбассе, митинги в поддержку Алексея Навального, шествия и пикеты против полномасштабного вооружённого вторжения России на территорию Украины, а также против объявленной Владимиром Путиным мобилизации.

В мае текущего года против нескольких активистов "Весны" были возбуждены уголовные дела о склонении к массовым беспорядкам и об участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на права граждан. В вину сторонникам движения вменяется то, что с 25 по 27 февраля они размещали в интернете призывы участвовать в антивоенных акциях протеста, которые не были согласованы с органами власти. Тем самым, по версии следствия, активисты побудили граждан к совершению противоправных действий.

Позже шестерым обвиняемым была назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий. Четверо сторонников "Весны" покинули Россию.

В октябре Минюст России внёс движение "Весна" в реестр "иностранных агентов", а Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов.