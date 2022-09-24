У активистов антивоенного движения "Весна" проходят обыски

В Санкт-Петербурге утром в квартиры участников антивоенного молодёжного движения "Весна" Евгения Затеева и Валентина Хорошенина пришли с обысками. Накануне поздно вечером стало известно, что дело "Весны" объединили с уголовным делом о массовых беспорядках. Об этом сообщает издание Sota.

Затеев и Хорошенин находятся под запретом определённых действий по делу об "НКО, посягающем на права граждан", которое было возбуждено после Дня Победы. Тогда активисты "Весны" призывали выходить на массовые митинги против войны в Украине.

Сегодня ночью издание Sota рассказало, что, согласно документу из Следственного комитета, дело об "НКО, посягающем на права граждан" объединили в одно производство с другим уголовным делом – по статье "о вовлечении лиц в массовые беспорядки". Оно было возбуждено 11 марта 2022 года. Обвинение по нему активистам "Весны" ещё не предъявлено.

Из-за объединения дел молодым людям грозит до десяти лет лишения свободы. В деле "Весны" восемь фигурантов.