Двое адвокатов с Брайтон-бич осуждены за фальшивые политубежища

Суд в США вынес приговор двум иммиграционным адвокатам с Брайтон-бич, обвинённым в организации фальшивых запросов на политическое убежище. 46-летняя Илона Джамгарова и её муж, 44-летний Артур Аркадян приговорены к реальным срокам за мошенничество, сообщается на сайте прокурора Южного округа Нью-Йорка.

Уроженцы Баку Джамгарова и Аркадян ориентировались на клиентов из стран бывшего СССР, предлагая им услуги по легализации в США. Они предлагали иностранцам выдавать себя за жертв преследования на родине. Адвокаты тренировали своих клиентов врать под присягой и нанимали им авторов фальшивых биографий, следует из приговора.

Джамгарова приговорена к двум годам лишения свободы, Аркадян — к полугоду тюрьмы. После отбытия срока они на два года помещаются под гласный надзор. Они признали вину по одному из пунктов обвинения.

В феврале 2021 года, одновременно с Джамгаровой и Аркадян, по аналогичному обвинению были арестованы сотрудники фирмы “Русская Америка”: Юрий Моша, Владимир Донской, Алексей Кмит, Юлия Гринберг, Катерина Лисиченко и украинский журналист Тимур Щербина.

Моша на момент ареста был владельцем издания "Новое русское слово", претендующего на преемственность с одноимённой газетой, в которой печатались знаменитые русские эмигранты.