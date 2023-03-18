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The Guardian: США возобновили депортации граждан России

Граница США и Мексики

Соединённые Штаты возобновили практику депортаций граждан России, нарушивших, по мнению властей США, иммиграционное законодательство, на родину. Год назад, после российского широкомасштабного вторжения в Украину, такие депортации прекратились, однако сейчас они вновь производятся. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как утверждает издание со ссылкой на адвокатов, молодой россиянин, который прибыл в США, спасаясь от мобилизации в российскую армию, на этой неделе был депортирован в Россию. Его имя не называется. Утверждается, что он, как и ряд других россиян, в прошлом году подал заявление о предоставлении убежища в США. Другие просители убежища из России, как пишет The Guardian, теперь "испытывают ужас" от того, что власти США также могут отправить их в Россию, где их может ожидать уголовное преследование или отправка на фронт.

Американское агентство по делам иммиграции и таможни (ICE) ранее на этой неделе заявило, что осуществляет депортацииe иностранных граждан, в том числе россиян, "в соответствии с указаниями, разработанными относительно конкретных стран". Иными словами, тот факт, что депортации россиян возобновились, агентство не отрицает. Когда это произошло - неясно, в Белом доме на запрос The Guardian не ответили.

Многие россияне, не имея американской визы, прилетели в Мексику и, нелегально перейдя границу с США, попросили об убежище, будучи убеждёнными, что в связи с войной в Украине, после которой депортации были приостановлены, их не отправят на родину. По словам адвокатов, которые приводят The Guardian, теперь их клиенты опасаются, что могут быть депортированы. Утверждается, что суды в нескольких случаях уже вынесли решения о том, что сама по себе возможность быть призванными не соответствует критериям предоставления убежища.

США объявляли о приостановке депортаций в Россию, Украину, Беларусь и ещё ряд стран в начале марта 2022 года, менее чем через две недели после вторжения российских войск в Украину. Официально об отмене этого решения не сообщалось.

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