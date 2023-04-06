Двое мобилизованных получили по три года колонии за отказ выполнить приказ

Курский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащих Юрия Дегтярёва и Алексея Селиванова, к трём годам колонии за неисполнение приказа командира об участии в боевых действиях на территории Украины. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы уголовного дела.

Их дело называли показательным после введения новой статьи о неисполнении приказа командира во время вооружённого конфликта.

Как свидетельствует карточка на сайте суда, приговор был вынесен 22 декабря 2022 года. Окружной суд, рассмотрев жалобу, не стал смягчать приговор. Несмотря на то, что, как следует из материалов дела, оба военнослужащих "признали вину и раскаялись, а также желают продолжить воинскую службу и участвовать в специальной военной операции" (так российские власти называют войну против Украины).

Юрий Дегтярёв и Алексей Селиванов были призваны на военную службу в конце сентября после объявления частичной мобилизации. В октябре Дегтярев участвовал в боевых действиях, но после его вернули в военную часть в Белгородской области. В ноябре он и Селиванов, находясь в казарме, не исполнили приказ начальника части о получении средств индивидуальной бронезащиты и оружия для отправки в зону боевых действий. Они отказались сначала устно, а потом подали рапорты, пишет "Коммерсантъ".

После этого Дегтярёв и Селиванов были задержаны на плацу при построении. На обоих мобилизованных надели наручники, а одного из них провели перед строем в положении головой вниз. Видео с их задержанием распространили телеграм-каналы.

Авторы постов с записью называли происходящее "демонстративным задержанием" по первому уголовному делу по новой статье, предусматривающей до трех лет лишения свободы за отказ военнослужащих исполнять приказ командира во время вооруженного конфликта.

Статьи об ужесточении наказания для военных в военное время и в период мобилизации внесли в Уголовный кодекс в сентябре, за день до объявления мобилизации.