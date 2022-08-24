Двое россиян и украинец оставлены под арестом в Албании

Двое россиян и украинец, задержанные 21 августа на территории военного завода в Албании, останутся под арестом до окончания следствия, сообщает издание "Медиазона". Их обвиняют в шпионаже. Сами они утверждают, что являются фотоблогерами и проникли на завод, чтобы сделать фотографии для художественного проекта. В числе задержанных - известная российская путешественница и фотоблогер Светлана Тимофеева (Лана Сатор), которая специализируется на съемках заброшенных и режимных объектов.

Второй российский задержанный, 24-летний Михаил Зорин, тоже фотохудожник и любит фотографировать необычные и запретные места для своего блога. 25-летний гражданин Украины Федор Алпатов, по утверждениям его родственников, также не связан со шпионажем.

"Медиазоне" удалось связаться с отцом Михаила Зорина. Он сообщил, что его сын занимал активную гражданскую позицию, поддерживал политического активиста Алексея Навального, но отец не слышал, чтобы сына когда-либо пытались запугивать и вербовать российские спецслужбы. Михаил изучает химию в Чехии, много путешествует и ведет фотоблог.

Блог Ланы Сатор "Заброшенные здания, бомбоубежища, военные объекты, мертвая техника", который она вела с 2007 года сначала в "Живом журнале", а потом в инстаграме, насчитывает более 250 тыс. подписчиков. У нее уже бывали проблемы из-за прогулок по охраняемым территориям. Ее фоторепортаж с предприятия "Энергомаш" в подмосковных Химках, выпускающего ракетные двигатели, вызвал негодование тогдашнего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который назвал Сатор и ее друзей "наглыми мышами с фотоаппаратами".

Для задержанного украинца Федора Алпатова его родные смогли нанять адвоката. Он считает, что права Алпатова нарушены, поскольку его допрашивают на русском, а не на украинском языке. Интересы россиян Светланы Тимофеевой и Михаила Зорина представляет государственный защитник, назначенный властями Албании. По словам отца Зорина Юрия, этот адвокат сообщил ему, что что не имеет права общаться с ним и вообще с кем бы то ни было из родственников Михаила, "потому что дело засекречено".

Расследователь журналистского агентства Bellingcat Христо Грозев сообщил у себя в твиттере, что Bellingcat будет следить за ситуацией и постарается выяснить, была ли попытка проникнуть на завод в Грамши просто художественным актом блогеров или операцией "под очень хорошим прикрытием".

Троих молодых людей задержали при попытке проникнуть на военный завод в албанском городе Грамши, где они хотели сделать фотосессию. При задержании один из них оказал сопротивление и применил газовый баллончик, нанеся ущерб военным, охранявшим завод. Все трое были доставлены в отделение полиции муниципалитета Эльбасан, их обвиняют в шпионаже.

22 августа посольство России в Тиране выступило с дипломатической нотой, требуя прояснить обстоятельства задержания российских граждан. Об ответе албанских властей пока не сообщается.

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